Κλειστά και την Τρίτη τα σχολεία στα Ιωάννινα για ελέγχους μετά τον σεισμό

Κλειστά θα παραμείνουν και την Τρίτη, 10/3, σχολεία και υπηρεσίες του δήμου στα Ιωάννινα, καθώς σε ορισμένα κτίρια δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται μετά τον σεισμό των 5,3 Ρίχτερ με επίκεντρο τη Θεσπρωτία.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δήμου Ιωαννιτών, τα σχολεία και κάποιες δομές δεν θα λειτουργήσουν την Τρίτη, καθώς είναι σε εξέλιξη επανέλεγχοι από εξειδικευμένο κλιμάκιο της ΚΤΥΠ.
Συγκεκριμένα, κλειστά θα παραμείνουν:
Παιδικοί Σταθμοί – Νηπιαγωγεία
Σχολικές Μονάδες
Δομές Δημιουργικής Απασχόλησης
Επιπλέον, δεν θα λειτουργήσουν την Τρίτη 10-03-2026, καθώς απαιτείται επανέλεγχος από ειδικό κλιμάκιο της ΚΤΥΠ, οι παρακάτω σχολικές μονάδες:
Τέλος, την Τρίτη δεν θα λειτουργήσουν επίσης οι παρακάτω δημοτικές δομές:
Ο Δήμος Ιωαννιτών υπογραμμίζει ότι οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με προτεραιότητα την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών, εργαζομένων και πολιτών και θα υπάρξει νέα ενημέρωση μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία των αυτοψιών.
