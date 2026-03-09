Σεισμός στην Ήπειρο: Μεγάλες ζημιές στη Δωδώνη, κλειστά τα σχολεία στα Γιάννενα – βίντεο ντοκουμέντο

Τις καταστροφές σε πολλά χωριά της Θεσπρωτίας και των Ιωαννίνων μετρούν οι αρχές, μετά τον ισχυρό σεισμό 5,3 Ρίχτερ, που χτύπησε την Ήπειρο τα ξημερώματα της Κυριακής, με πολλούς μετασεισμούς να σημειώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία τα χωριά που έχουν πληγεί περισσότερο είναι στον Δήμο Δωδώνης και στις Δημοτικές Ενότητες Σελλών και Δωδώνης.

Σύμφωνα με το epiruspost σημειώθηκαν ζημιές στα χωριά Ψήνα, Σενίκο, Άγιο Νικόλαο, και άλλα.

Πολλά σπίτια κατέρρευσαν, άλλα έχουν υποστεί ρωγμές, εκκλησίες και σχολεία είναι επίσης ανάμεσα στα κτήρια (ιδιαίτερα τα πέτρινα) που έχουν πληγεί.

Ο Δήμος Δωδώνης ξεκίνησε από το πρωί της Κυριακής την πρώτη καταγραφή και τις επιτόπιες επισκέψεις. Στα χωριά είναι κυρίως ηλικιωμένοι οι οποίοι ζουν ώρες αγωνίες.

Κλειστά τα σχολεία στα Γιάννενα

Για σήμερα Δευτέρα θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία στον Δήμο Ιωαννίνων προκειμένου τεχνικά κλιμάκια να πραγματοποιήσουν αυτοψίες στα σχολικά κτήρια, μετά τον σημερινό σεισμό.

Στην σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος τόνισε ότι λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης των 5,3 Ρίχτερ, καθώς και της μετασεισμικής δραστηριότητας που παρατηρείται, αποφασίζεται για καθαρά προληπτικούς λόγους η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων καθώς και των παιδικών σταθμών του Δήμου αύριο Δευτέρα.

«Η απόφαση ελήφθη με αποκλειστικό γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και συνολικά της σχολικής κοινότητας».

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, κλιμάκια των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηπείρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στα σχολικά κτίρια, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάστασή τους και να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία τους.

Το βίντεο

Το epiruspost δημοσίευσε βίντεο από πτηνοτροφική μονάδα που βρίσκεται στα Κούρεντα, σε απόσταση αναπνοής από το σημείο όπου εντοπίστηκε το επίκεντρο του σεισμού. Ο χώρος αρχίζει να δονείται με απίστευτη σφοδρότητα, προκαλώντας πανικό στα πτηνά, ενώ η σκόνη από την οροφή και τους τοίχους καλύπτει τα πάντα, δημιουργώντας μια απόκοσμη ατμόσφαιρα. Η κάμερα τρέμει βίαια, αποτυπώνοντας το μέγεθος του κινδύνου που βίωσαν οι κάτοικοι εκείνα τα δευτερόλεπτα.

Διαβάστε επίσης

Σεισμός στη Θεσπρωτία: Συνεχίζονται οι μετασεισμοί – Παραμένουν χωρίς ρεύμα οικισμοί (video)

Καραστάθης για τα 5,3 Ρίχτερ στη Θεσπρωτία: «Η περιοχή έχει δώσει στο παρελθόν ισχυρούς σεισμούς» – Ζημιές σε σπίτια (Video)

Επτά ανήλικοι παραμένουν «εγκλωβισμένοι» στο Κρατικό Νίκαιας -Η καταγγελία των εργαζομένων του νοσοκομείου