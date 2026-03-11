Τρόμος στο Καβούρι: Μεγάλο καρχαριοειδές κολυμπούσε στην ακτή

Αναστάτωση προκάλεσε στο Καβούρι ένα καρχαριοειδές που το απόγευμα της Δευτέρας κολυμπούσε κοντά στην ακτή.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το ψάρι ξεπερνούσε το 1,5 μέτρο σε μήκος ενώ το χαρακτηριστικό πτερύγιό του διακρινόταν καθαρά πάνω από την επιφάνεια του νερού.

Όπως φαινεται σε βίντεο που καταγράφηκε από πολίτες και αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το καρχαριοειδές κυνηγούσε μικρά ψάρια για να τραφεί σε μικρή απόσταση από την ακτή.

Η εμφάνισή του προκάλεσε στιγμιαία αναστάτωση, με αρκετούς να το παρακολουθούν από την παραλία.

