Έφοδος στις φυλακές Μαλανδρίνου: Εντοπίστηκαν μαχαίρια, σουβλί και κινητά τηλέφωνα – Τέσσερις συλλήψεις έγκλειστων

Έφοδο στις φυλακές Μαλανδρίνου πραγματοποίησαν το πρωί της Παρασκευής, 13/3, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στο πλαίσιο της οργανωμένης δράσης συνελήφθησαν τέσσερις έγκλειστοι, ενώ πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι σε κελιά.

Συνολικά στη διάρκεια της επιχείρησης ερευνήθηκαν 16 κελιά, με τις Αρχές να εντοπίζουν και να προχωρούν στην κατάσχεση διαφόρων αντικειμένων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

δύο μαχαίρια ,

, ένα αυτοσχέδιο σουβλί,

τέσσερα κινητά τηλέφωνα,

φορτιστής κινητών τηλεφώνων

ένας κρίκος με τρία κλειδιά

ιδιόχειρες σημειώσεις

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή στελεχών από τις Υποδιευθύνσεις Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, καθώς και της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών και αστυνομικού σκύλου.

Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω, ενώ όλα τα κατασχεθέντα αντικείμενα θα εξεταστούν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Διαβάστε επίσης:

Βούλα: Σοκάρει το βίντεο – ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύγκρουσης ΙΧ με ταξί – Πώς σκοτώθηκε η 58χρονη

Νέα απάτη με SMS δήθεν από τον ΕΦΚΑ – Πώς υποκλέπτουν προσωπικά στοιχεία, τι να προσέξετε

Ποινική δίωξη για κατασκοπεία στον Πολωνό που συνελήφθη να φωτογραφίζει τη βάση στη Σούδα – Τη Δευτέρα 16/3 η απολογία του (Photos/Video)