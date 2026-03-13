search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.03.2026 20:59
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Έφοδος στις φυλακές Μαλανδρίνου: Εντοπίστηκαν μαχαίρια, σουβλί και κινητά τηλέφωνα – Τέσσερις συλλήψεις έγκλειστων

Έφοδο στις φυλακές Μαλανδρίνου πραγματοποίησαν το πρωί της Παρασκευής, 13/3, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στο πλαίσιο της οργανωμένης δράσης συνελήφθησαν τέσσερις έγκλειστοι, ενώ πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι σε κελιά.

Συνολικά στη διάρκεια της επιχείρησης ερευνήθηκαν 16 κελιά, με τις Αρχές να εντοπίζουν και να προχωρούν στην κατάσχεση διαφόρων αντικειμένων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

  • δύο μαχαίρια,
  • ένα αυτοσχέδιο σουβλί,
  •  τέσσερα κινητά τηλέφωνα,
  • φορτιστής κινητών τηλεφώνων
  • ένας κρίκος με τρία κλειδιά
  • ιδιόχειρες σημειώσεις

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή στελεχών από τις Υποδιευθύνσεις Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, καθώς και της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών και αστυνομικού σκύλου.

Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω, ενώ όλα τα κατασχεθέντα αντικείμενα θα εξεταστούν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.03.2026 20:57
1 / 3