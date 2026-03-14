Κεφαλονιά: Συναγερμός για φωτιά σε αγροτοδασική έκταση – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αλειμματάς Κεφαλονιάς.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως και επιχειρούν 32 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 16ης ΕΜΟΔΕ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αλειμματάς Κεφαλονιάς. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 16ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 14, 2026

Οι δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να αποτραπεί η επέκταση της φωτιάς, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης εθελοντές, καθώς και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

