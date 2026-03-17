Μαρία Καρρά: Ελεύθερη με όρους η χήρα του Γιώργου Τράγκα – Απολογήθηκε για ξέπλυμα χρήματος από φοροδιαφυγή

Ελεύθερη, με την επιβολή του περιοριστικού όρου της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και χρηματική εγγύηση 100 χιλιάδων ευρώ, αφέθηκε μετά την απολογία της η χήρα του Γιώργου Τράγκα, Μαρία Καρρά.

Στην κ. Καρρά καταλογίζεται νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, η οποία αφορά φοροδιαφυγή. Σύμφωνα με την κατηγορία η φοροδιαφυγή σχετίζεται με ποσό σχεδόν 13 εκατομμυρίων ευρώ για οικονομικά έτη 2011 έως 2020.

Σύμφωνα με τον συνήγορο της κατηγορουμένης Θεόδωρο Μαντά «η κα Καρρά απάντησε στο σύνολο των ερωτημάτων. Με πληρότητα και με έναν τεράστιο αριθμό εγγράφων έχουν αιτιολογηθεί, χωρίς παρερμηνείες, οι απαντήσεις που έδωσε στην ανακριτική διαδικασία».

