Σοκ στη δίκη για τον μικρό Άγγελο: «Δεν με ρώτησε για το παιδί, αλλά αν έφαγαν τα σκυλιά»

Στις 12 Μαΐου θα συνεχιστεί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου, σε μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο. Κατά την τελευταία συνεδρίαση, οι τρεις κατηγορούμενοι – η 27χρονη μητέρα, ο 45χρονος σύντροφός της και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού – απέρριψαν το σύνολο των κατηγοριών που τους βαραίνουν.

Στο δικαστήριο κατέθεσαν τόσο ο αστυνομικός που βρέθηκε στο νοσοκομείο όταν μεταφέρθηκε το παιδί, όσο και η πρώην σύζυγος του 45χρονου. Προηγήθηκε η ανάπτυξη των αυτοτελών ισχυρισμών από την υπεράσπιση, όπου παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες της υπερασπιστικής στρατηγικής των κατηγορουμένων.

Η μαρτυρία του αστυνομικού και τα πρώτα στοιχεία κακοποίησης

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η κατάθεση του αστυνομικού, ο οποίος περιέγραψε όσα αντίκρισε στο νοσοκομείο, όπου είχε μεταφερθεί ο μικρός Άγγελος σε κρίσιμη κατάσταση.

Όπως ανέφερε, οι γιατροί ενημέρωσαν εξαρχής τις Αρχές για πιθανή κακοποίηση, καθώς το παιδί έφερε εκτεταμένα τραύματα στο κεφάλι, την κοιλιά και σε ολόκληρο το σώμα, ενώ βρισκόταν σε κωματώδη κατάσταση, σύμφωνα με το neakriti.gr. Η μητέρα, σύμφωνα με τη μαρτυρία του, αρχικά υποστήριξε ότι το παιδί ήταν καλά όταν έφυγε από το σπίτι για να πάρει καφέ και πως το βρήκε σε αυτή την κατάσταση κατά την επιστροφή της.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η 27χρονη διατηρούσε ψύχραιμη στάση και του είπε πως είχε καλέσει γειτόνισσα, η οποία με τη σειρά της ειδοποίησε το ασθενοφόρο.

Τα φρικιαστικά ευρήματα στο σπίτι

Κατά τη μεταφορά της στο Αστυνομικό Μέγαρο, η κατηγορούμενη φέρεται να διαφοροποίησε την εκδοχή της, αποδίδοντας την ευθύνη στον σύντροφό της, τον οποίο κατονόμασε ως αυτόν που χτυπούσε το παιδί.

Ο αστυνομικός περιέγραψε τη συμπεριφορά της λέγοντας: «Οι απαντήσεις της ήταν ξερές και η ίδια χωρίς ταραχή, παρότι της είπα ότι το παιδί της ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Ήταν σαν αναίσθητη».

Κατά την έρευνα στο σπίτι, εντοπίστηκε ένα γκλομπ κρυμμένο μέσα σε καναπέ, ενώ βρέθηκαν και δύο κομμάτια από ξύλινη βρεφική κούνια. Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε η μητέρα, τα αντικείμενα αυτά χρησιμοποιούνταν για την κακοποίηση του παιδιού. Το ένα εντοπίστηκε εντός της οικίας και το άλλο εκτός.

Στον χώρο υπήρχαν επίσης δύο σκυλιά, με τον αστυνομικό να στέκεται σε ένα περιστατικό που τον συγκλόνισε: «Δεν με ρώτησε για το παιδί της. Με ρώτησε αν έφαγαν τα σκυλιά».

Η κατάθεση της πρώην συζύγου του 45χρονου

Η πρώην σύζυγος του 45χρονου κατηγορούμενου ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της κοινής τους ζωής δεν είχε διαπιστώσει περιστατικά βίας. Όπως είπε, ο 45χρονος επιθυμούσε να αναγνωρίσει το παιδί ως δικό του, ενώ το παιδί τον αποκαλούσε «μπαμπά» και απευθυνόταν στη μητέρα του χρησιμοποιώντας τη λέξη «π….».

Η ίδια σημείωσε ότι η μητέρα επέβαλλε συχνά τιμωρίες στο παιδί, χωρίς όμως να έχει αντιληφθεί ενδείξεις κακοποίησης. Όταν το παιδί έχασε τις αισθήσεις του, την ειδοποίησαν τηλεφωνικά και εκείνη ενημέρωσε τον βιολογικό πατέρα ώστε να συνδράμει.

Πρόσθεσε ότι η μητέρα υποστήριξε πως δεν είχε κάνει κάτι λάθος, ενώ η ίδια δεν επέμεινε να μάθει περισσότερες λεπτομέρειες.

Για τον 45χρονο κατέθεσε: «Δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να χτυπήσει ένα παιδί. Ήταν πολύ προστατευτικός με τα παιδιά. Εάν το χτυπούσε η μητέρα του, κακώς που δεν μίλησε».

Η μάρτυρας υποστήριξε επίσης ότι η μητέρα δεν είχε ενεργή συμμετοχή στο παιχνίδι του παιδιού, περιοριζόμενη σε καθημερινές ασχολίες, ενώ οι εκδηλώσεις στοργής προς το παιδί προέρχονταν κυρίως από άλλα μέλη της οικογένειας.

Επιπλέον, ανέφερε ότι η μητέρα είχε ισχυριστεί πως ο πατέρας του παιδιού ήταν νεκρός, κάτι που αργότερα διαψεύστηκε. Σύμφωνα με την ίδια, ο 45χρονος εντόπισε τον βιολογικό πατέρα μέσω διαδικτύου και τον ενθάρρυνε να έχει επαφή με το παιδί.

Τέλος, σημείωσε ότι η μητέρα τής είχε εκμυστηρευτεί πως σκεφτόταν να παραχωρήσει την επιμέλεια του μικρού Άγγελου στον βιολογικό πατέρα, καθώς είχε κουραστεί.

Η υπερασπιστική γραμμή και οι αμφισβητήσεις

Η υπεράσπιση της 27χρονης ανέφερε ότι η κατηγορούμενη έχει δείκτη νοημοσύνης κάτω από 63, στοιχείο που – όπως υποστηρίχθηκε – επηρεάζει τον καταλογισμό των πράξεών της.

Από την πλευρά του 45χρονου, ο συνήγορος Βασίλης Νουλέζας εξέφρασε αμφιβολίες για τα ιατροδικαστικά ευρήματα, τονίζοντας την ανάγκη παρουσίας της ιατροδικαστή στο δικαστήριο για σαφέστερη αποτύπωση των τραυμάτων. Υποστήριξε ότι δεν προκύπτει χρήση αντικειμένου από τον κατηγορούμενο και ότι κατά τη διάρκεια της δίκης θα αποδειχθεί η αθωότητά του.

Παράλληλα, ζητήθηκε να καταθέσουν τόσο η ιατροδικαστής, όσο και η ακτινολόγος, ενώ από την πλευρά της μητέρας τέθηκε αίτημα να εξεταστεί και ο γιατρός που παρακολουθούσε το παιδί πριν μεταφερθεί στην Κρήτη.

Ο συνήγορος του βιολογικού πατέρα, Δημήτρης Καπόγιαννος, υποστήριξε ότι ο εντολέας του κατηγορείται άδικα, λέγοντας: «Ο πελάτης μου είναι ένας άνθρωπος ευαίσθητος που δεν θα μπορούσε ποτέ να βλάψει ένα παιδί». Επικαλέστηκε μαρτυρίες και στοιχεία που δείχνουν ότι φρόντιζε το παιδί.

Στο πλαίσιο της υπεράσπισης παρουσιάστηκαν φωτογραφίες που αποτυπώνουν στιγμές οικειότητας μεταξύ του παιδιού και του συντρόφου της μητέρας. Επιπλέον, τονίστηκε ότι ο βιολογικός πατέρας απουσίαζε για μεγάλο διάστημα από τη ζωή του παιδιού, γεγονός που – σύμφωνα με την υπεράσπιση – αποκλείει τη συμμετοχή του στα επίμαχα περιστατικά.

Έδιναν στο παιδί ηρεμιστικά για να μην αντιδρά στην κακοποίηση

Η εισαγγελέας, κατά την έναρξη της σημερινής διαδικασίας, ανέγνωσε αναλυτικά τα τραύματα και τις εκχυμώσεις που έφερε το παιδί. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η μητέρα και ο σύντροφός της φέρονται να του χορηγούσαν ηρεμιστικά, προκειμένου να μην αντιδρά στις κακοποιήσεις και να μην ακούγονται οι κραυγές του.

Οι δύο κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση από κοινού, καθώς και για βαριά σωματική βλάβη σε ανήλικο. Ο βιολογικός πατέρας αντιμετωπίζει κατηγορίες για προγενέστερη κακοποίηση, καθώς και για έκθεση και συστηματική πρόκληση σωματικών βλαβών.

Στη δίκη αναμένεται να καταθέσουν συνολικά 39 μάρτυρες, μεταξύ των οποίων γιατροί του ΠΑΓΝΗ, διασώστες του ΕΚΑΒ, αστυνομικοί, γείτονες και συγγενείς.

Ισχυρά μέτρα ασφαλείας

Η προσέλευση των κατηγορουμένων στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης, με διαφορά λίγων λεπτών μεταξύ τους, υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Έξω από το δικαστήριο συγκεντρώθηκαν και μέλη του σωματείου «Άγγελος Προστάτης», το οποίο ιδρύθηκε στη μνήμη του παιδιού, κρατώντας πανό και ζητώντας δικαίωση.

Συστηματική κακοποίηση και εξευτελισμός του παιδιού

Το κατηγορητήριο περιγράφει μια μακρά περίοδο κακοποίησης, από την 1η Νοεμβρίου 2024 έως τις 26 Ιανουαρίου 2025, κατά την οποία το παιδί φέρεται να δεχόταν καθημερινά χτυπήματα που του προκάλεσαν σοβαρές σωματικές και ψυχικές βλάβες.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών με στόχο την καταστολή των αντιδράσεών του. Ο 45χρονος κατηγορείται επίσης ότι κατέγραφε σε βίντεο και φωτογραφίες το παιδί, στο πλαίσιο εξευτελιστικής συμπεριφοράς και πλήρους απαξίωσης της προσωπικότητάς του.

Ο μικρός Άγγελος διεκομίσθη στο ΠΑΓΝΗ στις 26 Ιανουαρίου 2025 σε κωματώδη κατάσταση, με σοβαρή εγκεφαλική βλάβη και χαμηλό επίπεδο συνείδησης. Επτά ημέρες αργότερα κατέληξε, ωστόσο μετά τον θάνατό του έγινε δωρεά οργάνων: Η καρδιά του μεταμοσχεύθηκε σε τρίχρονο παιδί στο Βερολίνο και ένας νεφρός σε 37χρονο ασθενή.

Ο ρόλος του βιολογικού πατέρα

Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, ο βιολογικός πατέρας κατηγορείται ότι είχε κακοποιήσει το παιδί και στο παρελθόν, το 2023, από κοινού με τη μητέρα, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα.

Ο ίδιος απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν προέβη ποτέ σε κακοποίηση και ότι δεν υπήρξε μάρτυρας αντίστοιχων περιστατικών από τη μητέρα.

