Δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου: Του έδιναν ηρεμιστικά για να μην ακούγονται οι κραυγές του – Σοκάρει το κατηγορητήριο

Ανατριχίλα προκαλούν οι λεπτομέρειες από την κακοποίηση μέχρι θανάτου του μικρού Άγγελου από το Ηράκλειο, του μόλις 3 ετών αγοριού, που η ιστορία του και το φρικτό του τέλος συγκλόνισαν το πανελλήνιο,,

Σήμερα στο εδώλιο ξεδιπλώνεται το πλήρες κατηγορητήριο φέρνοντας ξανά στο φως λεπτομέρειες που προκαλούν σοκ με κατηγορούμενους τους ανθρώπους που θα έπρεπε να προστατεύουν το ανυπεράσπιστο αυτό πλάσμα.

Η μητέρα του 3χρονου Άγγελου και ο σύντροφός της πέρασαν, με λίγα λεπτά διαφορά, πριν τις 9:30 το πρωί της Τρίτης το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου υπο δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ενώ λίγο αργότερα, σύμφωνα με το neakriti, ξκινώντας τη διαδικασία, η εισαγγελέας ανέγνωσε λεπτομερώς τα τραύματα, τις εκδορές και τις εκχυμώσεις που βρέθηκαν στο κορμάκι του παιδιού, ενώ σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η μητέρα και ο σύντροφός της του χορηγούσαν ηρεμιστικά για να μην αντιδρά στις κακοποιήσεις και να μην ακούγονται οι κραυγές του στους γείτονες.

Μετά την ανάγνωση των στοιχείων του κατηγορητηρίου από την εισαγγελέα, ο συνήγορος υπεράσπισης του πατριού ζήτησε να κλητευθεί η ιατροδικαστής και η ακτινολόγος για να καταθέσουν σχετικά με τα ευρήματα και τις αιτίες των τραυμάτων του παιδιού.

Η συνήγορος της μητέρας ζήτησε επίσης την κλήτευση του γιατρού που παρακολουθούσε το παιδί πριν αυτό μεταφερθεί στην Κρήτη.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του 45χρονου, Βασίλης Νουλέζας, ανέφερε στη δικαστική διαδικασία ότι η νεκροτομή που έγινε στο παιδί έδειξε τα ευρήματα, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν αποδεικνύουν ότι ο πελάτης του ή οποιοσδήποτε άλλος χρησιμοποίησε οποιοδήποτε αντικείμενο για να προκαλέσει τα τραύματα. Όπως τόνισε, τα πλήγματα που φέρει το παιδί μπορεί να προέρχονται από προηγούμενα χτυπήματα και όχι από σκόπιμη ενέργεια κατά τη συγκεκριμένη ημέρα, ενώ δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, κατά τον ίδιο, που να συνδέει τον εντολέα του με χρήση βίαιου αντικειμένου όπως ρόπαλο ή οποιοδήποτε άλλο εργαλείο.

Ο κ. Νουλέζας υπογράμμισε ότι η παρουσία της ιατροδικαστή στη ζώσα ακροαματική διαδικασία είναι απαραίτητη, προκειμένου να εξηγηθούν με σαφήνεια οι αιτίες και η χρονολογική σειρά των τραυμάτων, ενώ ζήτησε επίσης την κλήτευση της κ. ακτινολόγου για να καταθέσει σχετικά με τα ευρήματα που αφορούν τον θάνατο του παιδιού.

Σύμφωνα με τον συνήγορο, τα ευρήματα δείχνουν ότι τα τραύματα που οδήγησαν στην τελική κατάσταση του παιδιού μπορεί να συνδέονται με προηγούμενα περιστατικά, ενώ το μοιραίο πρωινό, όταν το παιδί βρέθηκε ημιλιπόθυμο στο πάτωμα, δεν υπάρχουν αποδείξεις για άμεση υπαιτιότητα του πελάτη του. Ο ίδιος τόνισε ότι η υπόθεση πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά, ώστε να διαμορφωθεί μια σαφής και βέβαιη δικανική πεποίθηση για τα πραγματικά αίτια των τραυμάτων και της κατάστασης του παιδιού, χωρίς πρόωρα συμπεράσματα για ευθύνες.

Τέλος, ο κ. Νουλέζας επισήμανε ότι ο εντολέας του δεν είχε γνώση προηγούμενων τραυμάτων και δεν συμμετείχε στις ενέργειες που οδήγησαν στην κακοποίηση, υποστηρίζοντας ότι οι βλάβες του παιδιού ενδέχεται να είχαν διαφορετική προέλευση από αυτή που περιγράφεται στο κατηγορητήριο.

Ο συνήγορος του βιολογικού πατέρα, Δημήτρης Καπόγιαννος, σε δηλώσεις του υπογράμμισε ότι ο εντολέας του έχει αδικηθεί από τις κατηγορίες που του αποδίδονται και ότι η εικόνα που έχει σχηματιστεί για εκείνον είναι εσφαλμένη.

Όπως σημείωσε, «ο πελάτης μου είναι ένας άνθρωπος πολύ ευαίσθητος, άτολμος, ο οποίος δεν θα μπορούσε ποτέ να βλάψει ένα παιδί. Υπάρχει πλήθος μαρτυριών που το επιβεβαιώνουν, και φωτογραφικό υλικό που δείχνει ότι φρόντιζε τον Άγγελο, τον περιποιόταν, τον σίτιζε και το παιδί φαινόταν πραγματικά ευτυχισμένο».

Ο κ. Καπόγιαννος επισήμανε ότι η μητέρα του παιδιού και ο σύντροφός της προέβησαν σε υπερβολές και ανακριβείς καταγγελίες σε βάρος του πατέρα, ενώ ο ίδιος δεν είχε καμία επαφή με τον Άγγελο από την ηλικία των οκτώ μηνών έως και το τέλος του 2023. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «από τότε και μετά ήταν πρακτικά αδύνατο να προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη κακοποίησης κατά του παιδιού. Δεν είχε παρατηρήσει ποτέ τραύματα ή εκδορές».

Ο συνήγορος ζήτησε τη σωστή εξέταση της δικογραφίας και των μαρτυριών ώστε να αποδειχθεί η αλήθεια και να προστατευθεί η φήμη του βιολογικού πατέρα, επισημαίνοντας ότι «ο εντολέας μου ουδέποτε κακοποίησε το παιδί και δεν υπήρξε ποτέ μάρτυρας βίας εκ μέρους της μητέρας».

Παράλληλα τόνισε ότι η σημερινή διαδικασία αφορά πρωτίστως στη μνήμη και δικαίωση του Άγγελου, ενώ η θέση του πατέρα στην υπόθεση έχει τεθεί αδίκως, στερώντας του βασικά δικαιώματα συμμετοχής στην ακροαματική διαδικασία.

Βαρύ κατηγορητήριο

Το ζευγάρι αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία, καθώς και για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης σε ανήλικο. Παράλληλα, στο εδώλιο βρίσκεται και ο βιολογικός πατέρας του Άγγελου, κατηγορούμενος για προγενέστερη κακοποίηση, μαζί με το ζευγάρι για την έκθεση του παιδιού σε κίνδυνο και τη συστηματική πρόκληση σωματικών βλαβών, με άτομα που είχαν υποχρέωση να το φροντίζουν.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει συνολικά 39 μάρτυρες, ανάμεσά τους παιδίατροι του ΠΑΓΝΗ που παρέλαβαν το βαριά τραυματισμένο παιδί, διασώστες του ΕΚΑΒ που κλήθηκαν στο σπίτι στην οδό Λεβήνου, καθώς και αστυνομικοί, γείτονες και συγγενείς των κατηγορουμένων.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η μητέρα και ο σύντροφός της φέρονται να χτυπούσαν το παιδί καθημερινά, από την 1η Νοεμβρίου 2024 έως την 26η Ιανουαρίου 2025, προκαλώντας του σοβαρές σωματικές κακώσεις, πόνο και ψυχικό τραύμα. Το ζευγάρι φέρεται ακόμη να χορηγούσε ηρεμιστικά και φαρμακευτικά σκευάσματα στον τρίχρονο, για να καταστέλλει τα κλάματα και να μην γίνονται αντιληπτές οι κακοποιήσεις από τους γείτονες. Ο 45χρονος – σήμερα – σύντροφος κατηγορείται επιπλέον ότι βιντεοσκοπούσε και φωτογράφιζε το παιδί, στο πλαίσιο του εξευτελισμού και της πλήρους απαξίωσης της προσωπικότητάς του.

Το παιδί διακομίστηκε σε κωματώδη κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ στις 26 Ιανουαρίου 2025, με επίπεδο συνείδησης 3/15 στην Κλίμακα Γλασκώβης, μυδρίαση και ταχυπνοϊκό, εξαιτίας μη αναστρέψιμης εγκεφαλικής βλάβης, και κατέληξε επτά ημέρες αργότερα. Ωστόσο, χάρισε τη ζωή του σε άλλους, καθώς η καρδιά του μεταμοσχεύθηκε σε ένα τρίχρονο παιδί στο Βερολίνο και ένας νεφρός του σε έναν 37χρονο ασθενή.

Ο βιολογικός πατέρας, σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, φέρεται ότι είχε επίσης χτυπήσει επανειλημμένα το παιδί το 2023, μαζί με τη μητέρα, προκαλώντας σοβαρά τραύματα σε όλο του το σώμα. Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά κάθε κατηγορία, ισχυριζόμενος ότι ουδέποτε κακοποίησε το παιδί και δεν ήταν μάρτυρας κακοποίησής του από τη μητέρα.

Η δίκη συνεχίζεται με την εξέταση μαρτύρων και ειδικών, ενώ η κοινή γνώμη παρακολουθεί συγκλονισμένη τις αποκαλύψεις για το μέγεθος της κακοποίησης που οδήγησε στον θάνατο του Άγγελου.

Φωτ. neakriti.gr/Νίκος Χαλκιαδάκης

