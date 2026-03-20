Έφοδος του ελληνικού FBI στην γκαλερί του Γιώργου Τσαγκαράκη: Εντοπίστηκαν πάνω από 500 πίνακες, που ελέγχονται αν είναι πλαστοί

Σε έφοδο προχώρησε η Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε αποθήκη γνωστής γκαλερί του Κολωνακίου, και συγκεκριμένα του Γιώργου Τσαγκαράκη, που βρίσκεται στο Ελληνικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αφορμή αποτέλεσε ένα βίντεο που ανέβασε ο ιδιοκτήτης τηςγκαλερί, ο οποίος είναι ιδιαίτερα γνωστός και από τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις, στο οποίο φέρεται να απεικονιζόταν ένα Ευαγγέλιο του 1700. Στην ανάρτηση του γκαλερίστα στα κοινωνικά δίκτυα ο Γιώργος Τσαγκαράκηγς ανακοίνωνε ότι πουλάει ένα Ευαγγέλιο που χρονολογείται από τον προηγούμενο αιώνα.

Το βίντεο φέρεται να έχει κατέβει από τα social media.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές κατά τη διάρκεια του ελέγχου εντοπίστηκαν χρήματα, αγνώστου ύψους και πίνακες, πάνω από 500, οι οποίοι ελέγχονται για το αν είναι πλαστοί. Να σημειωθεί ότι και το Ευαγγέλιο ελέγχεται ως προς τη γνησιότητά του.

