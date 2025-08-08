Φωτιά στην Κερατέα: Εθελοντής πυροσβέστης εγκλωβίστηκε στις φλόγες – «Είναι πολύ δύσκολα» δήλωσε (Video)

Μαίνεται η φωτιά από το μεσημέρι της Παρασκευής (08.08.2025) στην Κερατέα, με τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Η κατάσταση είναι δραματική με έναν άνθρωπο να έχει χάσει τη ζωή του και κατοίκους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Ένας εθελοντής πυροσβέστης περιγράφει πως εγκλωβίστηκε στις φλόγες.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις – που διαρκώς ενισχύονται- συνεχίζουν να δίνουν τιτάνια μάχη για να οριοθετήσουν τα μεγάλα πύρινα μέτωπα της φωτιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, έχουν αναφερθεί ζημιές σε κατοικίες, ωστόσο, ο τελικός απολογισμός θα γίνει όταν ολοκληρωθεί το έργο της κατάσβεσης.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της φωτιάς

Επιπλέον, ενισχύθηκαν περαιτέρω τα εναέρια μέσα που έχουν διατεθεί για την αεροπυρόσβεση. Συγκεκριμένα, έχουν διατεθεί 11 αεροσκάφη και 13 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δύο για τον συντονισμό τους.

Νωρίτερα στην κάμερα του ΣΚΑΪ που καταγράφει το έργο της κατάσβεσης, εθελοντής πυροσβέστης αποκάλυψε πως εγκλωβίστηκε στο πύρινο μέτωπο: «Ευτυχώς όλα καλά, είναι όλα καλά, είναι πολύ δύσκολα παιδιά, ευχαριστώ» κατάφερε να δηλώσει μόλις σώθηκε.

Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

