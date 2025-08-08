search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.08.2025 20:32
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.08.2025 19:17

Χάος με το απαγορευτικό στα λιμάνια – Απόπλους κατά περίπτωση

08.08.2025 19:17
peiraias

Απίστευτη ταλαιπωρία υφίστανται από το πρωί της Παρασκευής όσοι αδειούχοι του Αυγούστου προσπάθησαν να ταξιδέψουν προς τα νησιά.

Οι θυελλώδεις άνεμοι -που φτάνουν και τα 9 μποφόρ τοπικά, κυρίως στις βόρειες Κυκλάδες– έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, κρατώντας δεμένα τα πλοία σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο. Ωστόσο, δεν υπάρχει σε ισχύ γενικό απαγορευτικό απόπλου, όμως στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πνέουν άνεμοι εντάσεως 9 μποφόρ, οπότε εκ των πραγμάτων κανένα πλοίο δεν μπορεί να περάσει από εκεί.

Αυτό σημαίνει ότι κάποια από τα πλοία θα πραγματοποιήσουν δρομολόγια, ανάλογα με τη διαδρομή που θα ακολουθήσουν και αν μπορούν να δέσουν στα λιμάνια.

Τα μόνα δρομολόγια που πραγματοποιούνται προς το παρόν είναι αυτά που αφορούν τον Αργοσαρωνικό από το λιμάνι του Πειραιά και το Μαρμάρι της Εύβοιας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, οι άνεμοι θα είναι θυελλώδεις, εντάσεως έως και 9 μποφόρ στην περιοχή του Στενού Καφηρέα και των Βορείων Κυκλάδων και δεν αποκλείεται να παραταθεί για περισσότερες ώρες το απαγορευτικό απόπλου.

Συνολικά είναι 25 τα δρομολόγια τα προγραμματισμένα για σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά, έξι δεν θα πραγματοποιηθούν, δεν εκτελέστηκαν τις προηγούμενες ώρες, δεν θα γίνουν και στην πορεία.

Οι ταξιδιώτες που έχουν προγραμματισμένα ταξίδια θα πρέπει να καλούν τα γραφεία των ακτοπλοϊκών εταιρειών για να μάθουν εάν τα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν. 

Από τις εν Ελλάδι ακτοπλοϊκές εταιρείες του Attica Group, η ενημέρωση για τα δρομολόγια που θα γίνουν είναι τα εξής:

BLUE STAR NAXOS: To πλοίο θα αναχωρήσει από Πειραιά Σάββατο 09/08/2025 και ώρα 06:45, στα εγκεκριμένα του δρομολόγια για Πάρο-Νάξο-Δονούσα-Αιγιάλη-Αστυπάλαια και επιστροφή.

BLUE STAR PAROS: Το δρομολόγιο του πλοίου Παρασκευή 08/08/2025 από Πειραιά 13:00, για Σύρο, Τήνο, Μύκονο και επιστροφή, δεν θα πραγματοποιηθεί.

BLUE STAR DELOS: Το πλοίο έχει ήδη αναχωρήσει από Πειραιά στις 16:00, με το δρομολόγιο να εκτελεί το εξής πρόγραμμα:
Πάρο 21:00-21:35 → Νάξο 22:25-23:00 → Πάρο 23:45-00:15 → άφιξη στον Πειραιά 05:15 και εν συνεχεία όπως εγκεκριμένα.

BLUE STAR MYCONOS: Το προγραμματισμένο δρομολόγιο των 17:00 για Σύρο, Μύκονο, Εύδηλο, Καρλόβασι και επιστροφή δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα. To πλοίο θα αναχωρήσει από Πειραιά Σάββατο 09/08/2025 και ώρα 07:15, στα εγκεκριμένα του δρομολόγια για Μύκονο-Άγιο Κήρυκο-Φούρνους-Καρλόβασι και επιστροφή.

ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ: Το πλοίο θα αναχωρήσει αύριο στη 01:00 με το παρακάτω:
Από Πειραιά 01:00, Ψαρά 07:45-07:55, Οινούσσες 09:50-10:05, Χίο 10:50-11:50, Μυτιλήνη 14:50-17:00, Λήμνο 22:10-22:40, Καβάλα 02:35.

BLUE STAR 1: Το πλοίο πρόκειται να αναχωρήσει στις 18:30 από τον Πειραιά και θα ακολουθήσει την εξής διαδρομή:
Πάρο 22:30-23:10 → Νάξο 00:05-00:40 → Ίο 01:45-02:00 → Θήρα 03:20 και εν συνεχεία όπως εγκεκριμένα.

HIGHSPEED 4: Αύριο το πλοίο θα εκτελέσει το πρόγραμμα των δρομολογίων που ισχύει για το Highspeed 3 ως εξής:
Αναχώρηση από Πειραιά 01:00→ Σύρος 04:45-05:15 → Κάλυμνος 09:30-09:50 → Κως 10:35-11:05 → Ρόδος 13:50-16:00 → Κως 18:40-19:05 → Κατάπολα 22:20-22:40

HIGHSPEED 3: Αύριο το πλοίο θα εκτελέσει το πρόγραμμα των δρομολογίων που ισχύει για το Highspeed 4 ως εξής:
Αναχώρηση από Πειραιά 08:30 → Μύκονος 11:55-12:20 → Νάξος 13:10-13:30 → Ίος 14:25-14:40 → Θήρα 15:20-15:45 → Άφιξη στο Ηράκλειο 18:00

ARTEMIS: Εφόσον βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες, το πλοίο θα αναχωρήσει το Σάββατο 09/08/25 από Λαύριο 01:00 για Μήλο (άφιξη 05:45) και εν συνεχεία όπως εγκεκριμένα.

Διαβάστε επίσης:

Μεγάλη φωτιά στο Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας: 112 για εκκένωση οικισμών – Άνθρωπος απεγκλωβίστηκε με εγκαύματα από το γήπεδο

Φωτιά στην Κερατέα: Νεκρός ένας ηλικιωμένος στο Τογάνι – Εντοπίστηκε η σορός του

Σε ύφεση η φωτιά στην Ποταμούλα Αγρινίου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
keratea fotia 123- new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κερατέα: Βίντεο φέρεται να κατέγραψε το ξέσπασμα της πυρκαγιάς – Από βραχυκύκλωμα κολώνας ηλεκτροδότησης

gaza
ΚΟΣΜΟΣ

Την έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Γάζα ζητούν χώρες

ombrela podi
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Ομπρέλα καρφώθηκε στο πόδι 26χρονης στο Ποσείδι – Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πολυγύρου

PYROSBESTIKI NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή ηλικιωμένη από φωτιά στο σπίτι της στην Κηφισιά

Clarkson
LIFESTYLE

Ο πρώην σύζυγος της Κέλι Κλάρκσον πέθανε σε ηλικία 48 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
papadaks-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Γλέντησε στη Νάξο μέχρι το πρωί - Στην παρέα και ο Δημήτρης Οικονόμου (Video)

Untitled design
ΕΛΛΑΔΑ

Η τραγωδία του Αντώνη Σαμαρά: Ποια ήταν η κόρη του Λένα και πώς «έφυγε» ξαφνικά σε ηλικία 34 ετών

spanoulis 6654- new
LIFESTYLE

Γενέθλια για τον Βασίλη Σπανούλη – Πώς του ευχήθηκε η Ολυμπία Χοψονίδου και τα έξι παιδιά τους

lena-samara-1
ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: «Είναι λάθος να περιφέρεις από νοσοκομείο σε νοσοκομείο άτομο με επιληψία» επισημαίνει καθηγητής του ΕΚΠΑ

valavani-moro-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η συγκινητική ανάρτηση για τον νεογέννητο γιο της - «Και κάπως έτσι όλα απέκτησαν νέο νόημα» (Photo)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.08.2025 20:32
keratea fotia 123- new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κερατέα: Βίντεο φέρεται να κατέγραψε το ξέσπασμα της πυρκαγιάς – Από βραχυκύκλωμα κολώνας ηλεκτροδότησης

gaza
ΚΟΣΜΟΣ

Την έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Γάζα ζητούν χώρες

ombrela podi
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Ομπρέλα καρφώθηκε στο πόδι 26χρονης στο Ποσείδι – Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πολυγύρου

1 / 3