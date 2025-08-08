Χαλκιδική: Ομπρέλα καρφώθηκε στο πόδι 26χρονης στο Ποσείδι – Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πολυγύρου

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μία 26χρονη που βρισκόταν σε παραλία του Ποσειδίου, στη Χαλκιδική, καθώς τραυματίστηκε από ομπρέλα.

Ειδικότερα, η ομπρέλα έφυγε από τη θέση της λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, με συνέπεια να καρφωθεί στο πόδι της γυναίκας.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1 το μεσημέρι, με την 26χρονη να διακομίζεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Πολυγύρου.

Η ανάρτηση από τους διασώστες ΕΚΑΒ Χαλκιδικής για το περιστατικό

«Περιστατικό διάτρησης ενσφήνωσης σε κάτω άκρο από ομπρέλα θαλάσσης συνέβη σε παραλία του Ποσειδίου, το οποίο αντιμετωπίστηκε άμεσα από Διασώστη του ΕΚΑΒ Κασσανδρείας, ο οποίος ήταν εκτός υπηρεσίας, μαζί με το πλήρωμα του ασθενοφόρου, το οποίο έφτασε άμεσα.

Έγινε ακινητοποίηση και επίδεση του μέλους για τον έλεγχο της αιμορραγίας χωρίς την αφαίρεση του ξένου σώματος, όπως αναφέρουν τα πρωτόκολλα, και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου για την αφαίρεση του ξένου σώματος και την οριστική αποκατάσταση».

Διαβάστε επίσης:

Νεκρή ηλικιωμένη από φωτιά στο σπίτι της στην Κηφισιά

Φωτιά στην Κερατέα: Εθελοντής πυροσβέστης εγκλωβίστηκε στις φλόγες – «Είναι πολύ δύσκολα» δήλωσε (Video)

Μαίνεται η πύρινη λαίλαπα στην Κερατέα: Ένας νεκρός, σπίτια καμμένα, μάχη για να περιοριστεί το μέτωπο χιλιομέτρων πριν νυχτώσει