Νεκρή ηλικιωμένη από φωτιά στο σπίτι της στην Κηφισιά



Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε ηλικιωμένη γυναίκα, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε οικία, στην οδό Προφήτη Ηλία, περιοχή του δήμου Κηφισιάς Αττικής.

Για την πυρκαγιά ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική, κατά τις μεσημεριανές ώρες. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα και εθελοντές.

Για το περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά στην Κερατέα: Εθελοντής πυροσβέστης εγκλωβίστηκε στις φλόγες – «Είναι πολύ δύσκολα» δήλωσε (Video)

Μαίνεται η πύρινη λαίλαπα στην Κερατέα: Ένας νεκρός, σπίτια καμμένα, μάχη για να περιοριστεί το μέτωπο χιλιομέτρων πριν νυχτώσει

Χάος με το απαγορευτικό στα λιμάνια – Απόπλους κατά περίπτωση