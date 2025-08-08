Νεκρή ηλικιωμένη από φωτιά στο σπίτι της στην Κηφισιά

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε ηλικιωμένη γυναίκα, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε οικία, στην οδό Προφήτη Ηλία, περιοχή του δήμου Κηφισιάς Αττικής.
Για την πυρκαγιά ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική, κατά τις μεσημεριανές ώρες. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα και εθελοντές.
Για το περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.
