Λένα Σαμαρά: Και το ζεύγος Κυριάκου και Μαρέβας Μητσοτάκη στην κηδεία της κόρης του πρώην πρωθυπουργού αύριο Δευτέρα

Μέσα σε κλίμα ανείπωτης οδύνης η οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά αποχαιρετά τη Δευτέρα 11 Αυγούστου την αδικοχαμένη κόρη του πρώην πρωθυπουργού, Λένα.

Στην κηδεία, που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, στις 13:00, θα παραβρεθεί και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι.

Ο αιφνίδιος και αδόκητος θάνατος της 34χρονης Λένας Σαμαρά, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, συγκλόνισε τους πάντες, με σύσσωμο τον πολιτικό κόσμο να εκφράζει την οδύνη και τα συλλυπητήριά του στον πρώην πρωθυπουργό. Το σοκ από τη μεγάλη απώλεια παραμένει ισχυρό, με χιλιάδες ανθρώπους να στέλνουν μηνύματα συμπαράστασης στην οικογένεια και ειδικά όσους διατηρούν προσωπικές σχέσεις με το Μεσσήνιο πολιτικό να μην μπορούν ακόμα να πιστέψουν το μοιραίο.

Ο ίδιος ο κ. Σαμαράς γνωστοποίησε με ανάρτησή του τον τόπο και το χρόνο του τελευταίου αποχαιρετισμού, ενώ η οικογένειά του ζήτησε αντί στεφάνου να γίνουν δωρεές σε τρία ιδρύματα.

Η Λένα Σαμαρά άφησε την τελευταία της πνοή το βράδυ της 7ης Αυγούστου, στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου μεταφέρθηκε εσπευσμένα μετά από έντονη αδιαθεσία και ζάλη και αφού αρχικά επισκέφθηκε το Σισμανόγλειο, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις.

Παρότι δεν εντοπίστηκε κάποιο ιδιαίτερα ανησυχητικό εύρημα, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στον Ευαγγελισμό καθώς τα συμπτώματα δεν υποχωρούσαν. Στον Ευαγγελισμό, η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία και παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατέστη δυνατό να μείνει στη ζωή.

Η ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ Αττικής

«Η ασθενής Ε.Σ. μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στις 7/8 περί τις 13.00 στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ κατά τη διάρκεια της πρωινής Εφημέρευσης, όπου και εξετάστηκε από ομάδα ιατρών (νευρολόγος, παθολόγος, καρδιολόγος, οφθαλμίατρος) και πραγματοποιήθηκε πλήρης νευρολογική, παθολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση.

Αφού ολοκληρώθηκε ο πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική. Η ασθενής διακομίσθηκε σταθεροποιημένη με ασθενοφόρο και συνοδεία ιατρού στο νοσοκομείο Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» και εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.

Κατά την διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασης της, η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου η ασθενής κατέληξε στις 07/08 στις 22.29».

