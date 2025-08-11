search
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025 08:41
ΕΛΛΑΔΑ

11.08.2025 07:59

Σοβαρό τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος – Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μία γυναίκα

11.08.2025 07:59
asthenoforo new

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος του δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης με αποτέλεσμα να ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις της μία γυναίκα.

Στο σημείο επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα ενώ η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Κηδεία Λένας Σαμαρά: Σήμερα στις 13:00 το τελευταίο αντίο – Η επιθυμία της οικογένειας

Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, επιμένουν τα μποφόρ – Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 7 Περιφέρειες – Η πρόγνωση μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο

Καθησυχαστικός ο Λέκκας για τον σεισμό στην Τουρκία: «Δεν επηρεάζει τον ελληνικό χώρο»

pezodromia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mystreet: Η νέα εφαρμογή για καταγγελίες αυθαίρετης κατάληψης πεζοδρομίων και πλατειών

kathares-kouventes-new
MEDIA

«Καθαρές Κουβέντες»: Πρεμιέρα στο OPEN για Σπύρο Χαριτάτο και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου – Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Ποιες ημερομηνίες θα καταβληθούν

melten new
BUSINESS

Fairfax: Αυξάνει συμμετοχή στη Metlen στο 9,25% δείχνοντας εμπιστοσύνη στις προοπτικές της ελληνικής αγοράς

al_jazeera_reporter
ΚΟΣΜΟΣ

Ανάς αλ Σαρίφ: Το Ισραήλ δολοφόνησε τον δημοσιογράφο – σύμβολο του Al Jazeera στη Γάζα – Νεκροί και τέσσερις συνάδελφοί του – Το συγκλονιστικό τελευταίο μήνυμα

GENNHMATAS
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο «Γεννηματάς»: Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο στο κενό - Εργαζόμενη σώθηκε τελευταία στιγμή

ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική μπάσκετ: Συντριβή από το Ισραήλ στο... αμφιλεγόμενο φιλικό

pilos_limeniko_3006_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιάζει ιστιοφόρο ανάμεσα σε Μύκονο και Σύρο – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

augoustos-korto (1)
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ: «Γιορτάζω κάθε μέρα από τότε που σε γνώρισα» - H τρυφερή εξομολόγηση στον σύζυγό του

seirli1
ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στο χώρο του θεάτρου: Πνίγηκε στους Φούρνους Ικαρίας η Σοφία Σεϊρλή

