Σοβαρό τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος – Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μία γυναίκα

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος του δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης με αποτέλεσμα να ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις της μία γυναίκα.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε μία γυναίκα, από Ε.Ι.Χ. όχημα και παρελήφθη από #ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., συνεπεία τροχαίου, επί της λεωφόρου Ποσειδώνος του δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025

Στο σημείο επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα ενώ η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

