Σοβαρό τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος – Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μία γυναίκα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος του δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης με αποτέλεσμα να ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις της μία γυναίκα.
Στο σημείο επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα ενώ η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Διαβάστε επίσης
Κηδεία Λένας Σαμαρά: Σήμερα στις 13:00 το τελευταίο αντίο – Η επιθυμία της οικογένειας
Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, επιμένουν τα μποφόρ – Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 7 Περιφέρειες – Η πρόγνωση μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο
Καθησυχαστικός ο Λέκκας για τον σεισμό στην Τουρκία: «Δεν επηρεάζει τον ελληνικό χώρο»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.