ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025 02:08
11.08.2025 01:05

Καθησυχαστικός ο Λέκκας για τον σεισμό στην Τουρκία: «Δεν επηρεάζει τον ελληνικό χώρο»

11.08.2025 01:05
seismosToyrkia1

Ο Ευθύμιος Λέκκας εκτίμησε ότι ο σεισμός των 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε την Κυριακή (10.08.2025) στη Τουρκία αποτελεί την κύρια δόνηση, επισημαίνοντας πως τα ρήγματα της περιοχής δεν είναι ικανά να δώσουν μεγαλύτερο σεισμό.

Όπως ανέφερε, ήδη καταγράφονται δεκάδες μετασεισμοί μικρότερης έντασης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας υπογράμμισε ότι ο σεισμός δεν επηρεάζει τον ελληνικό χώρο.

Συγκεκριμένα, ανέφερε πώς το συγκεκριμένο ρήγμα δεν ανήκει στη στενή ζώνη των ρηγμάτων της Ανατολίας που σχετίζονται με τη σεισμικότητα της Ελλάδας.

«Είναι σε μία μικρή τεκτονική δομή», εξήγησε, προσθέτοντας ότι παρόμοια ρήγματα υπάρχουν διάσπαρτα στην Τουρκία και προκαλούν αντίστοιχους σεισμούς.

Ο κ. Λέκκας σημείωσε ότι δεν αναμένονται προβλήματα σε μεγάλες πόλεις, όπως η Κωνσταντινούπολη και η Σμύρνη, καθώς το ρήγμα εκτείνεται προς βορειοδυτική κατεύθυνση, αποτρέποντας φαινόμενα κατευθυντικότητας.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι στην πληγείσα περιοχή πιθανόν έχουν σημειωθεί σημαντικές ζημιές, καθώς τα κτίρια παρουσιάζουν αυξημένη τρωτότητα.

Τέλος, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ενεργοποιηθούν γειτονικά ρήγματα με διεύθυνση βορειοανατολική ή νοτιοδυτική, τα οποία χαρακτηρίζουν συνολικά τη σεισμογενή ζώνη της περιοχής.

