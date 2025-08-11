Μύκονος: Διασώθηκαν δύο άτομα από ιστιοφόρο μετά από επιχείρηση του Λιμενικού

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία επιχείρηση διάσωσης του Λιμενικού Σώματος, υπό τον συντονισμό του ΕΣΚΕΔ, για την ασφαλή μεταφορά δύο επιβαινόντων σε ιστιοφόρο που εξέπεμψε σήμα SOS ανοιχτά της Μυκόνου.

Πρόκειται για δύο Γάλλους υπηκόους, οι οποίοι επέβαιναν στο ιστιοφόρο το οποίο παρουσίασε σοβαρά προβλήματα λόγω των ισχυρών ανέμων, 3 ναυτικά μίλια νότια της Ρήνειας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, δύο ρυμουλκά σκάφη και ένα σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (ΕΟΔ).

Και οι δύο επιβαίνοντες διασώθηκαν σώοι και μεταφέρονται με ασφάλεια στη Νάουσα της Πάρου.

