Σεισμός στην Τουρκία: Τεράστιες οι καταστροφές, κατέρρευσαν σπίτια – Τέσσερις τραυματίες και δύο αγνοούμενοι (Videos)

Ταρακουνήθηκε η Τουρκία το απόγευμα της Κυριακής 10 Αυγούστου, πολλές ζημιές σε κτίρια προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός των 6,1 Ρίχτερ.

Το επίκεντρό του εντοπίζεται στην πόλη Μπαλίκεσιρ, στο Διαμέρισμα του Μαρμαρά.

Σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών (AFAD), ο σεισμός σημειώθηκε γύρω στις 19:53 τοπική ώρα, στην επαρχία Μπαλικεσίρ, κοντά στην Κωνσταντινούπολη, με τον δήμαρχο της επαρχίας Σίντζιρτζι, επίκεντρο της δόνησης, να κάνει λόγο πως έχουν καταρρεύσει 10 κτίρια, κατοικίες και δημόσιες υπηρεσίες.

Η δόνηση έγινε αισθητή στην Κωνσταντινούπολη (200 χιλιόμετρα μακριά) και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Μετά τα 6,1 Ρίχτερ εξελίσσονται μετασεισμοί, με ισχυρότερο έναν της τάξης των 4,6 Ρίχτερ.

Η περιοχή του Σίντζιρτζι είναι γνωστή για το έντονο γεωθερμικό της πεδίο από το οποίο και πηγάζουν θερμοπηγές.

Η πρώτη αντίδραση Ερντογάν: «Εκφράζω τις ευχές μου σε όλους τους πολίτες που επλήγησαν από τον σεισμό στο Μπαλίκεσιρ και έγινε αισθητός στις γύρω επαρχίες μας.

Από την αρχή, όλοι οι αρμόδιοι φορείς έχουν αναλάβει δράση και λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση. Μακάρι ο Θεός να προστατεύσει τη χώρα μας από κάθε είδους καταστροφές».

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλικαγιά, ανακοίνωσε πως έχουν ξεκινήσει εκτεταμένοι έλεγχοι σε όλες τις πληγείσες περιοχές.

«Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αρνητική εικόνα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας και οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Ο Υπουργός Υγείας Κεμάλ Μεμίσογλου έκανε λόγο για τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες: «Μέχρι στιγμής, η θεραπεία τεσσάρων τραυματιών συνεχίζεται στα νοσοκομεία μας και η κατάστασή τους δεν απειλεί τη ζωή τους».

Ο δήμαρχος του Σιντιρτζί που βρίσκεται στο Μπαλικεσίρ, Σερκάν Σακ με τη σειρά του ανέφερε: «Σημειώθηκαν καταστροφές σε 10 κτήρια στην περιοχή μας». Σύμφωνα με τον ίδιο υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες και γίνονται έρευνες για τη διάσωση άλλων δύο ατόμων.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την AFAD εντοπίζεται στα 11 χιλιόμετρα. Ωστόσο, ήταν αισθητός τόσο στην Κωνσταντινούπολη όσο και σε γύρω πόλεις.

Από τον σεισμό σημειώθηκαν ζημιές, με τους κατοίκους να βγαίνουν ανάστατοι στους δρόμους.

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες και βίντεο από κατοίκους που βγήκαν στους δρόμους, ενώ η σεισμική δόνηση έγινε αντιληπτή και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν επίσημες αναφορές για τραυματίες, ωστόσο η καταγραφή της κατάστασης συνεχίζεται.

Από την πλευρά του, ο σεισμολόγος καθηγητής Δρ. Σουλειμάν Παμπάλ, μίλησε στο CNN Türk για τον σεισμό.

«Ήταν αναμενόμενος. Τους τελευταίους μήνες, στην περιοχή του Σιντιργκί σημειώθηκαν σεισμοί μεγέθους 4-5 Ρίχτερ. Πρόκειται για μια περιοχή που βρίσκεται στην άκρη του ρήγματος Σιμάβ.

Προς τα ανατολικά του Σιντιργκί βρίσκεται η περιοχή όπου το 1970 σημειώθηκε ο σεισμός του Γεντίζ, ο οποίος προκάλεσε μεγάλες καταστροφές και απώλειες ζωών. Ακριβώς βόρεια του ρήγματος υπάρχουν και άλλα ρήγματα που σχετίζονται με αυτό».

