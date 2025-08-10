Σεισμός 6,1 Ρίχτερ «τράνταξε» την Τουρκία, κατέρρευσε κτίριο στην Μπαλίσεκιρ – Αισθητός σε Χίο και Μυτιλήνη

Σεισμός μεγέθους 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Τουρκία στις 19:53 και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτο το επίκεντρο εντοπίζεται κοντά στην πόλη Μπελίκεσιρ, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 11 χιλιόμετρα.

Από τον σεισμό έχει καταρρεύσει τουλάχιστον ένα κτίριο στην Μπαλίκεσιρ, χωρίς να υπάρχουν ακόμη αναφορές για εγκλωβισμούς ή τραυματίες.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και ιδιαίτερα σε Χίο και Μυτιλήνη, αλλά και στην Κωνσταντινούπολη.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλικαγιά, ανακοίνωσε πως έχουν ξεκινήσει εκτεταμένοι έλεγχοι σε όλες τις πληγείσες περιοχές. «Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αρνητική εικόνα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας και οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν συνεπειών.

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες και βίντεο από κατοίκους που βγήκαν στους δρόμους, φοβούμενοι μετασεισμούς. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν επίσημες αναφορές για τραυματίες, ωστόσο η καταγραφή της κατάστασης συνεχίζεται.

