ΚΟΣΜΟΣ

10.08.2025 16:00

Ισραήλ: Ο ακροδεξιός ΥΠΟΙΚ απαίτησε από τον Νετανιάχου πιο σκληρό σχέδιο για τη Γάζα – Φόβοι για «νέο Βιετνάμ» από Ιταλία

10.08.2025 16:00
smotrich

Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριχ, έχει απαιτήσει από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να εγκαταλείψει το σχέδιο του για την κατάληψη της πόλης της Γάζας και να υιοθετήσει ένα ακόμη σκληρότερο, ενώ η Ιταλία ανακοίνωσε σήμερα ότι το σχέδιο για την ολική κατάληψη της Γάζας μπορεί να εξελιχθεί σε ένα «νέο Βιετνάμ» για τον στρατό του Ισραήλ.

Η κυβέρνηση ασφάλειας του Νετανιάχου ενέκρινε το σχέδιο με πλειοψηφία την Παρασκευή, αναφορικά με την επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, σε μια προσπάθεια να νικήσει το ένοπλο ισλαμιστικό κίνημα της Χαμάς.

Αυτή η εξέλιξη προκάλεσε αντιδράσεις στο εσωτερικό του Ισραήλ, όπου χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Τελ Αβίβ, καλώντας για την άμεση κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς, ενώ αντιδράσεις προκλήθηκαν και στο εξωτερικό.

