ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

10.08.2025 15:45

ΗΠΑ: Μετεωρίτης γηραιότερος από τη Γη έπεσε πάνω σε σπίτι (Video)

10.08.2025 15:45
meteoritis (1)

Ηλικίας 4,56 δισεκατομμυρίων ετών, γηραιότερο από τη Γη που εκτιμάται ότι υπάρχει εδώ καιι 4,543 δισεκατομμύρια έτη, υπολογίζεται το θραύσμα μετεωρίτη που έπεσε στην οροφή ενός σπιτιού της κομητείας Χένρι της Τζόρτζια.

Ο «θόρυβος» ήταν ισοδύναμος με πυροβολισμό, όπως δήλωσε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, που εξακολουθεί να βρίσκει ίχνη διαστημικής σκόνης γύρω από το σαλόνι του από τις 26 Ιουνίου. Τότε, η «πύρινη σφαίρα», εθεάθη στις νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες και εξερράγη πάνω από την πολιτεία της Τζόρτζια.

Ο μετεωρίτης που ονομάστηκε McDonough, άφησε αποτύπωμα εκτός από την οροφή και στο πάτωμα του σπιτιού, με ένα βαθούλωμα μεγέθους μπάλας του γκολφ.

ΗΠΑ: «Γηραιότερος και από την ίδια τη Γη» ο μετεωρίτης που έπεσε σε σπίτι

Ο ερευνητής του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια, Σκοτ Χάρις, εκτιμά ότι το ουράνιο θραύσμα προέρχεται από ομάδα αστεροειδών μεταξύ Άρη και Δία.

Περισσότερες από 160 αναφορές για θεάση πύρινης σφαίρας που έπεφτε με ταχύτητα 30.000 μιλίων έλαβε το Γραφείο Περιβάλλοντος Μετεωριτών της NASA.

Ο παλαιότερος γνωστός κρατήρας πρόσκρουσης μετεωρίτη στη Γη, μέχρι πρότινος χρονολογείται πριν από 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια και εντοπίστηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου Curtin, στην Αυστραλία.

naxos_portara
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Νάντια Γρηγοράκου για το συρματόπλεγμα στη Νάξο

elas_astynomia_3103_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε κοκαΐνη αξίας 5,5 εκατομμυρίων ευρώ σε κοντέινερ – Η πληροφορία και οι συλλήψεις στον Ασπρόπυργο (Video)

poseidonos
ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Ποσειδώνος: Μεγάλη κίνηση στο ρεύμα προς Γλυφάδα λόγω τροχαίου

smotrich
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο ακροδεξιός ΥΠΟΙΚ απαίτησε από τον Νετανιάχου πιο σκληρό σχέδιο για τη Γάζα – Φόβοι για «νέο Βιετνάμ» από Ιταλία

thessaloniki-kakopoiisi-anilikis-3
ΕΛΛΑΔΑ

Βιασμός 10χρονης στη Θεσσαλονίκη: Αύριο η απολογία της μητέρας και του συντρόφου της

PODCAST PAPPA SITE 09.08
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα Παππά («Ηλέκτρα»): «Δυστυχία να έχεις παιδιά, ποτέ δεν τα μισείς ό,τι κακό κι αν σου έκαναν»

lena-samara-1
ΕΛΛΑΔΑ

Οικογένεια Σαμαρά: Δωρεές σε ιδρύματα αντί στεφάνων ζητά η οικογένεια Σαμαρά - «Αυτό θα ήθελε η Λένα μας»

zouganeli-astypalaia-3345
LIFESTYLE

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Η ποιητική ανάρτηση της από τη Χίο - «Θέλω να ζήσω ενωμένη και ολόκληρη»

xalkidiki-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία για την τουριστική μείωση στη Χαλκιδική: Πτώση που αγγίζει το 10% - Λιγότεροι Έλληνες, μικρότερα έσοδα

salah_mohamed_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σαλάχ εναντίον UEFA: «Πείτε μας πως πέθανε ο Αλ-Ομπέιντ»

