ΗΠΑ: Μετεωρίτης γηραιότερος από τη Γη έπεσε πάνω σε σπίτι (Video)

Ηλικίας 4,56 δισεκατομμυρίων ετών, γηραιότερο από τη Γη που εκτιμάται ότι υπάρχει εδώ καιι 4,543 δισεκατομμύρια έτη, υπολογίζεται το θραύσμα μετεωρίτη που έπεσε στην οροφή ενός σπιτιού της κομητείας Χένρι της Τζόρτζια.

Ο «θόρυβος» ήταν ισοδύναμος με πυροβολισμό, όπως δήλωσε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, που εξακολουθεί να βρίσκει ίχνη διαστημικής σκόνης γύρω από το σαλόνι του από τις 26 Ιουνίου. Τότε, η «πύρινη σφαίρα», εθεάθη στις νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες και εξερράγη πάνω από την πολιτεία της Τζόρτζια.

#Breaking

Meteor CRASHES into Earth in BROAD DAYLIGHT!



▪️A geologist says a meteorite fragment that smashed through a man’s roof in #Henry_County, #Georgia, is older than #Earth itself.pic.twitter.com/mrcxjIzS60#USA

▪️A massive fireball, seen by thousands across multiple… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) August 9, 2025

🚨#BREAKING: A geologist says a meteorite fragment that smashed through a man’s roof in Henry County, Georgia, is actually older than Earth itself. pic.twitter.com/KVxETJ3Mop — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) August 9, 2025

Ο μετεωρίτης που ονομάστηκε McDonough, άφησε αποτύπωμα εκτός από την οροφή και στο πάτωμα του σπιτιού, με ένα βαθούλωμα μεγέθους μπάλας του γκολφ.

Ο ερευνητής του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια, Σκοτ Χάρις, εκτιμά ότι το ουράνιο θραύσμα προέρχεται από ομάδα αστεροειδών μεταξύ Άρη και Δία.

Περισσότερες από 160 αναφορές για θεάση πύρινης σφαίρας που έπεφτε με ταχύτητα 30.000 μιλίων έλαβε το Γραφείο Περιβάλλοντος Μετεωριτών της NASA.

Ο παλαιότερος γνωστός κρατήρας πρόσκρουσης μετεωρίτη στη Γη, μέχρι πρότινος χρονολογείται πριν από 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια και εντοπίστηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου Curtin, στην Αυστραλία.

