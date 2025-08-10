search
10.08.2025 15:23

Τραγωδία στην Κένυα: 25 νεκροί σε δυστύχημα με λεωφορείο που επέστρεφε από κηδεια

10.08.2025 15:23
Kenya-Leoforeio (1)

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Παρασκευή σε δυστύχημα στη δυτική Κένυα, όταν λεωφορείο που μετέφερε πενθούντες από κηδεία εξετράπη της πορείας του και ανετράπη σε χαντάκι κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου Κισούμου–Κακαμέγκα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος σε περιοχή γνωστή για τα πολλά θανατηφόρα τροχαία. Δέκα γυναίκες, δέκα άνδρες και ένα κορίτσι σκοτώθηκαν επί τόπου, ενώ άλλοι 20 επιβάτες τραυματίστηκαν, πέντε εκ των οποίων σοβαρά. Τέσσερις από τους τραυματίες υπέκυψαν αργότερα στο νοσοκομείο.

Όλοι οι επιβαίνοντες πιστεύεται ότι ανήκαν στην ίδια οικογένεια και επέστρεφαν από νεκροταφείο. Το λεωφορείο, που ανήκε σε λύκειο, δεν μετέφερε μαθητές, καθώς χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες της κηδείας.

Το υπουργείο Υγείας της Κένυας απηύθυνε έκκληση για «επείγουσα αιμοδοσία» και εξέφρασε συλλυπητήρια στους συγγενείς των θυμάτων, καλώντας παράλληλα τους οδηγούς να επιδεικνύουν προσοχή.

Ο πρόεδρος της χώρας, Γουίλιαμ Ρούτο, ζήτησε από τις αρχές να αποδώσουν άμεσα ευθύνες για τυχόν πράξεις αμέλειας και να αντιμετωπίσουν όλες τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ η Εθνική Αρχή Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας ανακοίνωσε ότι θα συμβάλει στις έρευνες.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά από μια σειρά θανατηφόρων τροχαίων στην Κένυα: έξι νεκροί από συντριβή μικρού αεροσκάφους ανθρωπιστικής οργάνωσης στο Ναϊρόμπι, εννέα σε σύγκρουση λεωφορείου με τρένο στην πόλη Ναϊβάσα και επτά ακόμη σε τροχαίο κοντά στην πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, μεταξύ 2020 και 2021 οι θάνατοι από τροχαία στην Κένυα αυξήθηκαν πάνω από 20%, με περισσότερους από 4.500 νεκρούς και 16.000 τραυματίες το 2021.

Διαβάστε επίσης:

Ουκρανία: Νεκροί 3 κολυμβητές που ανατινάχθηκαν από νάρκες στην ακτή της Οδησσού

Ιράν: 20 συλλήψεις για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ

Πόλεμος στην Ουκρανία: «Όχι σε δεύτερη Γιάλτα» διαμηνύουν οι ευρωπαίοι σε Τραμπ και Πούτιν – Η αντιπρόταση και οι φόβοι

