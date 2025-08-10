Τραγωδία στην Κένυα: 25 νεκροί σε δυστύχημα με λεωφορείο που επέστρεφε από κηδεια

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Παρασκευή σε δυστύχημα στη δυτική Κένυα, όταν λεωφορείο που μετέφερε πενθούντες από κηδεία εξετράπη της πορείας του και ανετράπη σε χαντάκι κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου Κισούμου–Κακαμέγκα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος σε περιοχή γνωστή για τα πολλά θανατηφόρα τροχαία. Δέκα γυναίκες, δέκα άνδρες και ένα κορίτσι σκοτώθηκαν επί τόπου, ενώ άλλοι 20 επιβάτες τραυματίστηκαν, πέντε εκ των οποίων σοβαρά. Τέσσερις από τους τραυματίες υπέκυψαν αργότερα στο νοσοκομείο.

Twenty-one people died, including an eight-month-old baby after a school bus ferrying mourners from Nyahera to Nyakach overturned at the Coptic Roundabout on the Kisumu-Kakamega Road. The tragic crash occurred while navigating the notorious blackspot corner. pic.twitter.com/xoMfjzSoUW — Nipashebiz.co.ke (@nipashebiz) August 8, 2025

Όλοι οι επιβαίνοντες πιστεύεται ότι ανήκαν στην ίδια οικογένεια και επέστρεφαν από νεκροταφείο. Το λεωφορείο, που ανήκε σε λύκειο, δεν μετέφερε μαθητές, καθώς χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες της κηδείας.

Another heartbreaking evening for more than 21 families who will never see their loved ones return home after a tragic accident in Kisumu-Kakamega highway . Just yesterday, we also mourned lives lost in other devastating accidents.



Tonight, my heart goes out to the grieving… pic.twitter.com/hgWcqOytyk — Geoffrey Mosiria (@HonMosiria) August 8, 2025

Το υπουργείο Υγείας της Κένυας απηύθυνε έκκληση για «επείγουσα αιμοδοσία» και εξέφρασε συλλυπητήρια στους συγγενείς των θυμάτων, καλώντας παράλληλα τους οδηγούς να επιδεικνύουν προσοχή.

Ο πρόεδρος της χώρας, Γουίλιαμ Ρούτο, ζήτησε από τις αρχές να αποδώσουν άμεσα ευθύνες για τυχόν πράξεις αμέλειας και να αντιμετωπίσουν όλες τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ η Εθνική Αρχή Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας ανακοίνωσε ότι θα συμβάλει στις έρευνες.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά από μια σειρά θανατηφόρων τροχαίων στην Κένυα: έξι νεκροί από συντριβή μικρού αεροσκάφους ανθρωπιστικής οργάνωσης στο Ναϊρόμπι, εννέα σε σύγκρουση λεωφορείου με τρένο στην πόλη Ναϊβάσα και επτά ακόμη σε τροχαίο κοντά στην πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, μεταξύ 2020 και 2021 οι θάνατοι από τροχαία στην Κένυα αυξήθηκαν πάνω από 20%, με περισσότερους από 4.500 νεκρούς και 16.000 τραυματίες το 2021.

