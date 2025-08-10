search
ΚΥΡΙΑΚΗ 10.08.2025 16:06
ΚΟΣΜΟΣ

10.08.2025 14:56

Ουκρανία: Νεκροί 3 κολυμβητές που ανατινάχθηκαν από νάρκες στην ακτή της Οδησσού

10.08.2025 14:56
Τρεις κολυμβητές σκοτώθηκαν από μη εκραγέντα αντικείμενα στην περιοχή της νότιας Οδησσού στην Ουκρανία, σε δύο παραλίες, όπου, το κολύμπι είχε απαγορευτεί, δήλωσαν σήμερα περιφερειακοί αξιωματούχοι.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεγκ Κίπερ δήλωσε ότι ένας άντρας σκοτώθηκε στο Καρολίνο-Μπουχάζ, ενώ ένας άλλος άντρας και μία γυναίκα σκοτώθηκαν κοντά στον αγροτικό οικισμό Ζατόκα και σε περιοχή με ακτές κοντά στην περιφερειακή πρωτεύουσα.

«Όλοι τους ανατινάχτηκαν από εκρηκτικές συσκευές, ενώ κολυμπούσαν σε απαγορευμένες περιοχές», ανέφερε σε μία ανακοίνωσή του, ο κυβερνήτης.

«Αυτά τα περιστατικά αποδεικνύουν ότι η παραμονή σε θαλάσσια ύδατα που δεν έχουν ελεγχθεί, είναι θανάσιμα επικίνδυνη!!!»

Η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας είναι ένας δημοφιλής καλοκαιρινός προορισμός, αλλά οι αρχές έχουν επιστήσει την προσοχή των κολυμβητών, καθώς από την εισβολή της Ρωσίας υπάρχουν διάσπαρτες νάρκες κοντά στην ακτή.

Ο Κίπερ δήλωσε ότι 32 περιοχές έχουν ανακηρυχθεί ασφαλείς για την κολύμβηση, ενώ 30 από αυτές βρίσκονται στην πόλη της Οδησσού.

