Στρατηγική συμφωνία ONEX και Λιμένα Αμβέρσας-Μπριζ για ανάπτυξη λιμενικών και logistics υποδομών

Στρατηγική συμφωνία συνεργασίας για την ανάπτυξη λιμενικών υποδομών και δικτύων logistics υπέγραψαν η ONEX Elefsis Port & Logistics Center και ο Διεθνής Λιμένας Αμβέρσας-Μπριζ, ο δεύτερος μεγαλύτερος λιμένας της Ευρώπης.

Η συμφωνία υπογράφηκε στο πλαίσιο της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης Ποσειδώνια 2026, παρουσία του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα Kimberly Guilfoyle και του πρέσβη του Βελγίου Marc Calcoen.

Σύμφωνα με τις δύο πλευρές, η συνεργασία σηματοδοτεί την έναρξη του λεγόμενου «Μπλε Διαδρόμου», μιας νέας εμπορικής και εφοδιαστικής διασύνδεσης που εκτείνεται από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο έως τη Μαύρη Θάλασσα. Στόχος είναι η ανάπτυξη και η επέκταση δικτύου λιμενικών υποδομών σε περιοχές στρατηγικής σημασίας, με έμφαση στην ενίσχυση της ενεργειακής και εφοδιαστικής ασφάλειας της Ευρώπης.

Όπως επισημαίνεται, η πρωτοβουλία συνδέεται με τις ευρύτερες προσπάθειες ενίσχυσης των εμπορικών και μεταφορικών διαδρομών μεταξύ Νότιας και Βόρειας Ευρώπης, ενώ αποσκοπεί και στην ενδυνάμωση των διατλαντικών οικονομικών σχέσεων.

Ο πρόεδρος του Ομίλου ONEX, Πάνος Ξενοκώστας, δήλωσε ότι η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο επενδύσεων σε κρίσιμες υποδομές και χαρακτήρισε τον «Μπλε Διάδρομο» ως μια θαλάσσια λεωφόρο ενεργειακής και εφοδιαστικής ασφάλειας για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Όπως ανέφερε, το εγχείρημα αναμένεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τον λεγόμενο «Κάθετο Διάδρομο», στον οποίο η Ελλάδα κατέχει κομβικό ρόλο.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η επιλογή του λιμένα Αμβέρσας-Μπριζ ως εταίρου συνδέεται με τη διεθνή θέση που κατέχει ως ένας από τους σημαντικότερους εμπορικούς και οικονομικούς κόμβους παγκοσμίως.

Από την πλευρά του, ο διευθυντής του Διεθνούς Λιμένα Αμβέρσας-Μπριζ, Mario Lievens, ανέφερε ότι η συμφωνία ενισχύει τους δεσμούς μεταξύ Βόρειας και Νότιας Ευρώπης, καθώς και τις σχέσεις Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. Εξέφρασε επίσης το ενδιαφέρον του οργανισμού για την ανάπτυξη βιώσιμων λιμενικών και εφοδιαστικών πλατφορμών στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον μετασχηματισμό που έχει επιτευχθεί στα ναυπηγεία της Ελευσίνας και της Σύρου.

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