search
ΠΕΜΠΤΗ 23.07.2026 10:28
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

23.07.2026 08:45

ΙΣΑ προς ΕΟΠΥΥ: Να λυθούν άμεσα τα τεχνικά προβλήματα στην πλατφόρμα ιατρικών γνωματεύσεων

23.07.2026 08:45
eopyy_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Την άμεση αποκατάσταση του λειτουργικού προβλήματος που έχει προκύψει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), που αφορά τη σύνταξη ιατρικών γνωματεύσεων, ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), με επιστολή που απέστειλε προς τη διοίκηση του Οργανισμού.

Το πρόβλημα, έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στους γιατρούς καθώς επηρεάζει την καθημερινή εργασία τους, προκαλώντας μεγάλες αναμονές και άλλα προβλήματα. Ενδεικτικά όπως αναφέρει ο ΙΣΑ κατά τη διαδικασία έκδοσης των γνωματεύσεων για θεραπευτικές παρεμβάσεις, όπως λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και άλλες ειδικές θεραπείες για παιδιά, προκαλούνται σημαντικές καθυστερήσεις με συνέπεια να δημιουργείται αυξημένο διοικητικό φόρτο και φυσικά ταλαιπωρία τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους παρόχους υγείας.

Συγκεκριμένα στην επιστολή του ο ΙΣΑ αναφέρει ότι έχει γίνει αποδέκτης καταγγελίας από παιδοψυχίατρο, ο οποίος ανέφερε ότι πλέον δεν είναι δυνατή η αντιγραφή προηγούμενης γνωμάτευσης και η αυτόματη μεταφορά βασικών στοιχείων, όπως το ιατρικό ιστορικό και άλλες κλινικές πληροφορίες.

Να σημειωθεί ότι στο παρελθόν υπήρχε αυτή η συγκεκριμένη δυνατότητα και διευκόλυνε σημαντικά τη διαδικασία, ιδιαίτερα όταν απαιτείται η έκδοση περισσότερων από μίας γνωματεύσεων για τον ίδιο ασθενή.

Ο ΙΣΑ υπογραμμίζει ότι η απουσία της συγκεκριμένης λειτουργίας αναγκάζει τους γιατρούς να καταχωρούν εκ νέου τα ίδια στοιχεία, αυξάνοντας τον χρόνο που αφιερώνουν σε διοικητικές διαδικασίες και μειώνοντας τον διαθέσιμο χρόνο για την παροχή κλινικής φροντίδας στους ασθενείς.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καλεί τον ΕΟΠΥΥ να εξετάσει άμεσα το ζήτημα και να προχωρήσει στις απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις, ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και να διευκολυνθεί το έργο των ιατρών.

Διαβάστε επίσης:

Επιστήμονες δημιουργούν… ανθρώπινα δόντια μέσω της αναγεννητικής ιατρικής

Εγκύκλιος ΕΟΠΥΥ για τη συνταγογράφηση φαρμάκων σε Ευρωπαίους ασφαλισμένους και πολίτες τρίτων χωρών

Καύσωνας: Από τι κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι – Τα συμπτώματα και οι πρώτες βοήθειες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
polakis famellos 1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πολάκης σε Φάμελλο: Μην ξεφτιλίζεσαι άλλο, ζήτα συγνώμη και δώσε την έδρα – Γλέντι στο facebook

kysea new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ΚΥΣΕΑ εγκρίνει σήμερα εξοπλιστικό πρόγραμμα «μαμούθ» ύψους 4,3 δισ. ευρώ – Τι περιλαμβάνει η «Ασπίδα του Αχιλλέα»

aftokinito_kafsonas_2307_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Καύσωνας: 8 tips για να προστατεύσεις το αυτοκίνητο σου

aliki-vougiouklaki-new
ΣΙΝΕΜΑ

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Σαν σήμερα το πιο λαμπρό αστέρι σβήνει – 30 χρόνια χωρίς την «εθνική σταρ» (Videos)

warner bros new
MEDIA

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη συγχώνευση Paramount/Skydance και Warner Bros Discovery

Δείτε όλες τις ειδήσεις
stavros_georgiou_split
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 28χρονος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου - Ομολόγησε το έγκλημα, «τσακωθήκαμε και τον σκότωσα»

all_the_bonds
ΣΙΝΕΜΑ

Ούτε ο Ντάνιελ Κρεγκ, ούτε ο Πιρς Μπρόσναν: Ποιος είναι ο αγαπημένος Τζέιμς Μποντ του Κρίστοφερ Νόλαν

efka suntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Αυξήσεις έως 772 ευρώ και «παράθυρο» για αναδρομικά 6ετίας – Όλες οι αλλαγές

GEORGIOU_STAVROS
ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Με σπασμένο χέρι ο 28χρονος καθ' ομολογίαν δράστης - Αποκάλυψε την αιτία του καβγά στους αστυνομικούς

MITSOTAKIS_MAXIMOU_NEW_456
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρχισαν τα δύσκολα για την κυβέρνηση: Δίκες για ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη, σύγκρουση για Novartis και... στο βάθος Γιώργος Βλάχος

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 23.07.2026 10:28
polakis famellos 1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πολάκης σε Φάμελλο: Μην ξεφτιλίζεσαι άλλο, ζήτα συγνώμη και δώσε την έδρα – Γλέντι στο facebook

kysea new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ΚΥΣΕΑ εγκρίνει σήμερα εξοπλιστικό πρόγραμμα «μαμούθ» ύψους 4,3 δισ. ευρώ – Τι περιλαμβάνει η «Ασπίδα του Αχιλλέα»

aftokinito_kafsonas_2307_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Καύσωνας: 8 tips για να προστατεύσεις το αυτοκίνητο σου

1 / 3