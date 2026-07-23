ΙΣΑ προς ΕΟΠΥΥ: Να λυθούν άμεσα τα τεχνικά προβλήματα στην πλατφόρμα ιατρικών γνωματεύσεων

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Την άμεση αποκατάσταση του λειτουργικού προβλήματος που έχει προκύψει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), που αφορά τη σύνταξη ιατρικών γνωματεύσεων, ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), με επιστολή που απέστειλε προς τη διοίκηση του Οργανισμού.

Το πρόβλημα, έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στους γιατρούς καθώς επηρεάζει την καθημερινή εργασία τους, προκαλώντας μεγάλες αναμονές και άλλα προβλήματα. Ενδεικτικά όπως αναφέρει ο ΙΣΑ κατά τη διαδικασία έκδοσης των γνωματεύσεων για θεραπευτικές παρεμβάσεις, όπως λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και άλλες ειδικές θεραπείες για παιδιά, προκαλούνται σημαντικές καθυστερήσεις με συνέπεια να δημιουργείται αυξημένο διοικητικό φόρτο και φυσικά ταλαιπωρία τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους παρόχους υγείας.

Συγκεκριμένα στην επιστολή του ο ΙΣΑ αναφέρει ότι έχει γίνει αποδέκτης καταγγελίας από παιδοψυχίατρο, ο οποίος ανέφερε ότι πλέον δεν είναι δυνατή η αντιγραφή προηγούμενης γνωμάτευσης και η αυτόματη μεταφορά βασικών στοιχείων, όπως το ιατρικό ιστορικό και άλλες κλινικές πληροφορίες.

Να σημειωθεί ότι στο παρελθόν υπήρχε αυτή η συγκεκριμένη δυνατότητα και διευκόλυνε σημαντικά τη διαδικασία, ιδιαίτερα όταν απαιτείται η έκδοση περισσότερων από μίας γνωματεύσεων για τον ίδιο ασθενή.

Ο ΙΣΑ υπογραμμίζει ότι η απουσία της συγκεκριμένης λειτουργίας αναγκάζει τους γιατρούς να καταχωρούν εκ νέου τα ίδια στοιχεία, αυξάνοντας τον χρόνο που αφιερώνουν σε διοικητικές διαδικασίες και μειώνοντας τον διαθέσιμο χρόνο για την παροχή κλινικής φροντίδας στους ασθενείς.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καλεί τον ΕΟΠΥΥ να εξετάσει άμεσα το ζήτημα και να προχωρήσει στις απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις, ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και να διευκολυνθεί το έργο των ιατρών.

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