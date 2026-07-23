Άδωνις Γεωργιάδης για το απαράδεκτο περιστατικό στο Ιπποκράτειο: «Θα διατάξω ΕΔΕ εάν γίνει καταγγελία»

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Ένα απαράδεκτο περιστατικό εκτυλίχθηκε χθες Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Αθήνας, την ημέρα του μεγάλου καύσωνα στην Αθήνα, το οποίο προκάλεσε την άμεση αντίδραση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο υπουργός μάλιστα το επιβεβαίωσε με ανάρτησή του στο Χ και παράλληλα ζήτησε συγνώμη εκ μέρους του αγενέστατου υπάλληλου του ΕΣΥ.

Συγκεκριμένα ένας τραυματιοφορέας, προφανώς κάνοντας κατάχρηση εξουσίας, αρνήθηκε στο συνοδό ενός 87χρόνου ασθενούς να δώσει ένα αναπηρικό αμαξίδιο, προκειμένου να μεταφέρει τον υπερήλικα, εν μέσω καύσωνα, στο διπλανό κτήριο του νοσοκομείου που απέχει περίπου 100 μέτρα, όπως αποκάλυψε το capital.gr.

Έτσι, ο ηλικιωμένος αναγκάστηκε να διασχίσει περπατώντας την απόσταση αυτή, υποβασταζόμενος από το συνοδό του και με θερμοκρασία άνω των 40 βαθών Κελσίου.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, στην ανάρτησή του αναφέρει ότι έως εκείνη την ώρα, δεν είχε γίνει επίσημη καταγγελία και δεν είχε διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ).

Επιπλέον ξεκαθαρίζει ότι αυτού του είδους οι ανάγωγη συμπεριφορά του συγκεκριμένου δημόσιου υπαλλήλου, δεν αντιπροσωπεύει το σύνολο των υγειονομικών του ΕΣΥ που δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες που ζητούν βοήθεια.

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού:

«Πρώτον ζητώ πραγματικά και ειλικρινώς συγγνώμη ως Υπουργός Υγείας της Ελλάδος για το απαράδεκτο αυτό περιστατικό.

Το ΕΣΥ έχει μόνον μία αποστολή να εξυπηρετεί τον κόσμο που έχει ανάγκη. Ούτε τα καροτσάκια, ούτε τίποτε δεν έχει νόημα να υπάρχει εάν δεν εξυπηρετούμε όσους έχουν ανάγκη. Εάν γίνει επίσημη καταγγελία για το περιστατικό θα διατάξω αμέσως ΕΔΕ.

Αν και διαπίστωσα ότι το περιστατικό αυτό, όπως περιγράφεται στο άρθρο είναι απολύτως αληθές, εντούτοις δεν έχει γίνει επίσημη καταγγελία έως αυτή την στιγμή.

Χωρίς επίσημη καταγγελία θα κάνουμε απλή σύσταση αλλά ας είναι αυτή μου η ανάρτηση και μια δημόσια εντολή σε όλο μας το προσωπικό να εξυπηρετούν τον κόσμο πάντα.

Θα ήθελα να παρακαλέσω μην χαρακτηρίσει αυτή η μία λάθος συμπεριφορά ενός υπαλλήλου μας, το σύνολο του ΕΣΥ.

Πρώτον ζητώ πραγματικά και ειλικρινώς συγγνώμη ως Υπουργός Υγείας της Ελλάδος για το απαράδεκτο αυτό περιστατικό. Το ΕΣΥ έχει μόνον μία αποστολή να εξυπηρετεί τον κόσμο που έχει ανάγκη. Ούτε τα καροτσάκια, ούτε τίποτε δεν έχει νόημα να υπάρχει εάν δεν εξυπηρετούμε όσους έχουν… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 22, 2026

Το ΕΣΥ και εξυπηρετεί και διασώζει και κατά κανόνα το προσωπικό του σκίζεται για τους ασθενείς μας και γενικά για όσους έχουν ανάγκη. Η συνδικαλιστική ιδιότητα του πρωταγωνιστή δεν αποτελεί δικαιολογία».

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