ΚΟΣΜΟΣ

10.08.2025 12:26

Τόκιο: Νεκροί δύο 28χρονοι πυγμάχοι στην ίδια διοργάνωση

10.08.2025 12:26
Δύο Ιάπωνες πυγμάχοι πέθαναν συνεπεία τραυματισμών, που υπέστησαν σε δύο ξεχωριστούς αγώνες στην ίδια διοργάνωση στο Τόκιο, όπως ανακοινώθηκε σήμερα (10/8) από επίσημη πηγή.

Στην ίδια διοργάνωση, στις 2 Αυγούστου, στο “Dynamic Glove on u-next Vol°35” στο Korakuen Hall του Τόκιο, οι Σιγκετόσι Κοτάρι (28 ετών) και Χιρομάσα Ουρακάβα (28 ετών) υπέστησαν κρίσιμους τραυματισμούς που απαιτούσαν άμεση χειρουργική επέμβαση για αιμορραγικό υποδερματικό αιμάτωμα.

Όπως αναφέρει το SPORT24, οι Σιγκετόσι Κοτάρι, μετά από ισοπαλία 12 γύρων με τον Γιαμάτο Χάτα, κατέρρευσε στο καμαρίνι και υποβλήθηκε σε εγχείρηση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, άφησε την τελευταία του πνοή λίγες ημέρες μετά, στις 8 Αυγούστου.

Ο Χιρομάσα Ουρακάβα, από την πλευρά του, είχε υποστεί τεχνικό νοκ άουτ στον 8ο γύρο από τον Γιότζι Σάιτο και διακομίστηκε επίσης εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Δυστυχώς, πέθανε στις 9 Αυγούστου.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Πυγμαχίας (WBO) εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για τους δύο αθλητές, ενώ η Ιαπωνική Επιτροπή Πυγμαχίας (JBC) αντέδρασε προτείνοντας σημαντικές αλλαγές: μείωση του αριθμού των γύρων των επίσημων τίτλων από 12 σε 10, καθώς και αυστηρότερη επιτήρηση της αφυδάτωσης στους αθλητές, ώστε να ενισχυθεί η προστασία τους.

