ΚΟΣΜΟΣ

10.08.2025 11:31

Ανάλυση CNN για σύνοδο κορυφής Τραμπ – Πούτιν: Η συμβολική Αλάσκα και η «αργή ήττα για το Κίεβο»

10.08.2025 11:31
Κρεμλίνο: Δεν έχουμε λάβει προτάσεις για πιθανή συνάντηση Πούτιν - Τραμπ - Media

Με «μελανά χρώματα» για την Ουκρανία περιγράφει σε ανάλυσή του το CNN το πιθανό αποτέλεσμα της επικείμενης συνάντησης κορυφής Τραμπ-Πούτιν, στην Αλάσκα, στις 15 Αυγούστου.

Στην ανάλυσή του ειδησεογραφικό δικτύο, σημειώνει πως «μοιάζει με αργή ήττα για το Κίεβο», τονίζοντας πως ο ρώσος πρόεδρος προσπαθεί «να πουλήσει τη δική του συμφωνία του αιώνα, αναγκάζοντας το Κίεβο να παραδώσει τμήματα εδάφους που δεν έχει καταφέρει ακόμη να καταλάβει», στο μέρος που πωλήθηκε από τη Ρωσία στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από 158 χρόνια για 7,2 εκατομμύρια δολάρια.

«Οι συνθήκες γύρω από τη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής ευνοούν τόσο πολύ τη Μόσχα, που είναι προφανές γιατί ο Πούτιν άρπαξε την ευκαιρία, μετά από μήνες ψεύτικων διαπραγματεύσεων, και είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς θα προκύψει από τις διμερείς συνομιλίες μια συμφωνία που δεν θα εξοντώνει την Ουκρανία», αναφέρει ο συντάκτης της ανάλυσης που δίνει ιδιαιτερο βάρος στη συμβολική σημασία της τοποθεσίας.

«Χωρίς να πέσει ούτε ένας πυροβολισμός»

Με αφορμή την αποκάλυψη της Wall Street Journal για τις απαιτήσεις της Μόσχας, το CNN σχολιάζει ότι «ο ένοικος του Κρεμλίνου προώθησε την ιδέα της κατάληψης εδαφών χωρίς μάχη και βρήκε πρόθυμο αποδέκτη στο πρόσωπο του Γουίτκοφ, ο οποίος στο παρελθόν έχει δείξει ότι δεν έχει πλήρη κατανόηση της ουκρανικής κυριαρχίας και της πολυπλοκότητας του να ζητάς από μια χώρα, στο τέταρτο έτος της εισβολής της, να αποχωρήσει απλά από πόλεις που έχει χάσει χιλιάδες άνδρες υπερασπιζόμενη».

Όπως σημειώνεται στην ανάλυση, «η Ρωσία είναι κοντά στο να περικυκλώσει δύο βασικές πόλεις του Ντονέτσκ, το Ποκρόβσκ και το Κοστιαντινίβκα, και ενδέχεται να θέσει υπό πολιορκία τις ουκρανικές δυνάμεις που υπερασπίζονται αυτά τα δύο κέντρα τις επόμενες εβδομάδες. Η παραχώρηση αυτών των δύο πόλεων είναι κάτι που το Κίεβο ενδέχεται να κάνει ούτως ή άλλως για να διατηρήσει το ανθρώπινο δυναμικό του τους επόμενους μήνες. Το υπόλοιπο Ντονέτσκ – κυρίως οι πόλεις Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ – έχει πολύ πιο δυσάρεστες προοπτικές. Χιλιάδες άμαχοι ζουν εκεί τώρα, και η Μόσχα θα χαρεί με σκηνές όπου οι πόλεις εκκενώνονται και τα ρωσικά στρατεύματα εισέρχονται χωρίς να πέσει ούτε ένας πυροβολισμός».

Επιχειρώντας, δε, να απαντήσει στο ερώτημα «τι θα μπορούσε να κερδίσει η Ουκρανία από την “ανταλλαγή” στην οποία αναφέρθηκε ο Τραμπ», το CNN απαντά: «ίσως τα μικρά κομμάτια των παραμεθόριων περιοχών που κατέχει η Ρωσία στις περιοχές Σούμι και Χάρκοβο – μέρος της υποτιθέμενης “ζώνης ασφαλείας” του Πούτιν – αλλά, ρεαλιστικά, όχι πολλά περισσότερα».

Ο δύσκολος στόχος της κατάπαυσης του πυρός και η ξεκάθαρη στάση του Πούτιν

Ο συντάκτης της επίμαχης ανάλυσης χαρακτηρίζει «δύσκολο» και τον στόχο της κατάπαυσης του πυρός, επικαλούμενος τα «επιχειρήματα» Πούτιν για «τεχνικές εργασίες σχετικά με την παρακολούθηση και τη λογιστική».

«Είναι απίθανο να έχει αλλάξει γνώμη τώρα που οι δυνάμεις του έχουν το πάνω χέρι σε όλο το ανατολικό μέτωπο», αναφέρει.

«Προς τιμήν του, ο Πούτιν έχει καταστήσει σαφές από την αρχή τι θέλει: την υποταγή ή την κατάληψη ολόκληρης της Ουκρανίας και μια στρατηγική επανεκκίνηση με τις ΗΠΑ, που περιλαμβάνει την εγκατάλειψη του Κιέβου. Ο βοηθός του, Γιούρι Ουσάκοφ, αναφέρθηκε στην Αλάσκα ως ένα εξαιρετικό μέρος για να συζητηθούν θέματα οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας και υπονόησε ότι έχει ήδη προταθεί η διεξαγωγή μιας νέας συνόδου κορυφής στη Ρωσία» συνεχίζει η ανάλυση του CNN.

Τα στοιχεία που άλλαξαν τη στάση του Τραμπ

Στο πλαίσιο αυτό, το CNN σημειώνει ότι υπάρχουν δύο στοιχεία που δεν ήταν στο τραπέζι όταν ο Τραμπ «εξερράγη» με τον Ζελένσκι, στον Λευκό Οίκο.

«Πρώτον, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι η Ινδία και η Κίνα – η πρώτη διακινδυνεύοντας δασμούς 25% σε δύο εβδομάδες και η δεύτερη περιμένοντας ακόμα να μάθει τι ζημιά θα υποστεί – επικοινώνησαν τηλεφωνικά με το Κρεμλίνο τις τελευταίες ημέρες. Μπορεί να έδωσαν κάποια ώθηση στον Πούτιν να συναντήσει τον Τραμπ, ή τουλάχιστον να δώσει και πάλι κάποια ρητορική στήριξη στη διπλωματία, και μπορεί να ανησυχούν για τις εισαγωγές ενέργειας τους που διακυβεύονται από τις δευτερεύουσες κυρώσεις του Τραμπ.

Ωστόσο, ο Πούτιν δεν θα χρειάστηκε πολύ πειθώ για να δεχτεί την επίσημη πρόσκληση στις ΗΠΑ για τη διμερή συνάντηση που η ομάδα του προωθεί εδώ και καιρό ως μέσο για την ειρήνη στην Ουκρανία. Και μια άλλη προθεσμία για την επιβολή κυρώσεων έληξε την Παρασκευή, σχεδόν απαρατήρητη μέσα στη φασαρία για την Αλάσκα και τις συμφωνίες για τη γη» σημειώνει αρχικά το αμερικανικό δίκτυο.

«Δεύτερον, ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι η σκέψη του για τον Πούτιν έχει εξελιχθεί με λέξεις όπως “απογοητευμένος”, “αηδιαστικός”, “με παίζει” για τον επικεφαλής του Κρεμλίνου. Ενώ ο Τραμπ φαίνεται να μπορεί να συγκρατήσει τον εαυτό του χωρίς κόπο από το να προκαλέσει πραγματικό πόνο στη Μόσχα, αφήνοντας τις απειλές και τις προθεσμίες να περάσουν χωρίς αποτέλεσμα, περιβάλλεται από συμμάχους και Ρεπουμπλικάνους που θα του θυμίζουν πόσο μακριά έχει φτάσει στο παρελθόν».

«Πολλά μπορούν να πάνε καλά. Αλλά το σκηνικό είναι έτοιμο για κάτι πιο απειλητικό. Σκεφτείτε για μια στιγμή τη νοοτροπία του Πούτιν. Η τρίτη απειλή του Τραμπ για κυρώσεις έχει εξαφανιστεί και οι δυνάμεις του εισέρχονται σε μια περίοδο στρατηγικού κέρδους στο μέτωπο. Έχει λάβει την πρώτη του πρόσκληση στις ΗΠΑ μετά από μια δεκαετία για να συζητήσει την ειρήνη στην Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία, συζητώντας μια συμφωνία όπου δεν χρειάζεται καν να πολεμήσει για να πάρει μέρος της γης που θέλει. Και αυτό πριν ο πρώην κατάσκοπος της KGB αρχίσει να ασκεί την προφανή μαγεία του στον Τραμπ. Η Παρασκευή απέχει έξι ημέρες, αλλά ακόμη και από αυτή την απόσταση μοιάζει με αργή ήττα για το Κίεβο» καταλήγει στην ανάλυσή του το CNN.

Τι θα κάνει ο Ζελένσκι;

Τη στιγμή που οι ηγέτες ΗΠΑ και Ρωσίας δείχνουν να έχουν αποφασίσει το εδαφικό παζάρι για την Ουκρανία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαμήνυσε χθες πως η χώρα του δεν θα μπει σε καμία τέτοια διαπραγμάτευση. Επιπλέον, εξέφρασε την επιθυμία να δηλώσει παρών στο ραντεβού Τραμπ – Πούτιν, τονίζοντας πως καμία συμφωνία δεν θα μπορέσει να θεωρηθεί έγκυρη χωρίς την έγκριση του Κιέβου.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι Ευρωπαίοι μετά τις συναντήσεις στο Λονδίνο, ενώ ο Λευκός Οίκος άφησε να εννοηθεί πως ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος βλέπει «με καλό μάτι» μια τέτοια προοπτική.

Από την πλευρά του, ο ρώσος πρόεδρος έχει τονίσει πως ούτε αυτός έχει πρόβλημα να βρεθεί σε τετ-α-τετ με τον Ζελένσκι, επισημαίνοντας παράλληλα μια σημαντική λεπτομέρεια: να δημιουργηθούν, πρώτα, οι κατάλληλες συνθήκες.

1 / 3