Καρέλιας: Μέρισμα 14,60 ευρώ ανά μετοχή και πληρωμή στους μετόχους από 16 Ιουνίου

Τη διανομή μερίσματος ύψους 14,60 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2025 ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Καπνοβιομηχανίας Καρέλια, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική πολιτική ανταμοιβής των μετόχων της εταιρείας.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, οι μέτοχοι θα λάβουν μικτό μέρισμα 14,60 ευρώ ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος φόρος 5%, διαμορφώνοντας το καθαρό πληρωτέο ποσό στα 13,87 ευρώ ανά μετοχή.

Η αποκοπή του δικαιώματος στο μέρισμα θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουνίου 2026. Από την ημερομηνία αυτή οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το σχετικό δικαίωμα. Δικαιούχοι της διανομής θα είναι οι επενδυτές που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων στις 10 Ιουνίου 2026, ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date).

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 16 Ιουνίου 2026 μέσω της Alpha Bank, η οποία έχει οριστεί ως πληρώτρια τράπεζα.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μέσω των συμμετεχόντων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, δηλαδή τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιρειών, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις διαδικασίες του ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Για τις ειδικές περιπτώσεις κληρονόμων θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι μετοχές τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ. υπό τη διαχείριση της Euronext Security Athens, η καταβολή θα πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας νομιμοποίησης των κληρονόμων.

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι η διαδικασία πληρωμής μέσω του δικτύου της Alpha Bank θα παραμείνει ενεργή για διάστημα ενός έτους, έως και τις 16 Ιουνίου 2027. Μετά την ημερομηνία αυτή, τυχόν αδιάθετα ποσά μερίσματος θα καταβάλλονται αποκλειστικά από τα γραφεία της Καπνοβιομηχανίας Καρέλια, μέσω του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων.

Η απόφαση της γενικής συνέλευσης έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η εισηγμένη καπνοβιομηχανία συνεχίζει να διατηρεί ισχυρή θέση στην ελληνική και διεθνή αγορά, ακολουθώντας σταθερή μερισματική πολιτική προς όφελος των μετόχων της.

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