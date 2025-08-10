search
ΚΥΡΙΑΚΗ 10.08.2025 18:05
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.08.2025 16:54

Κάλλας για πόλεμο στην Ουκρανία: «Η όποια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας πρέπει να συμπεριλαμβάνει και την Ευρωπαϊκή Ένωση»

10.08.2025 16:54
kaja kallas 65- new

Η Κάγια Κάλλας, Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας δήλωσε σήμερα ότι η οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Μόσχας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, πρέπει να συμπεριλάβει την Ουκρανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσθέτοντας ότι θα συγκαλέσει μία συνάντηση των Ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών για αύριο Δευτέρα, για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα.

«Οι ΗΠΑ έχουν τη δύναμη ν’ αναγκάσουν τη Ρωσία να διαπραγματευτεί σοβαρά. Η οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας πρέπει να συμπεριλάβει την Ουκρανία και την ΕΕ, καθώς είναι ένα ζήτημα για την ασφάλεια της Ουκρανίας, αλλά και για την ασφάλεια όλης της Ευρώπης», ανέφερε η Κάλλας σε σχόλια της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Διαβάστε επίσης:

Ισραήλ: Ο ακροδεξιός ΥΠΟΙΚ απαίτησε από τον Νετανιάχου πιο σκληρό σχέδιο για τη Γάζα – Φόβοι για «νέο Βιετνάμ» από Ιταλία

ΗΠΑ: Μετεωρίτης γηραιότερος από τη Γη έπεσε πάνω σε σπίτι (Video)

Τραγωδία στην Κένυα: 25 νεκροί σε δυστύχημα με λεωφορείο που επέστρεφε από κηδεια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
GENNHMATAS
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο «Γεννηματάς»: Ασανσέρ έπεσε από τον τρίτο όροφο στο κενό – Εργαζόμενη σώθηκε τελευταίας στιγμή

netaniaxou 9987- new
ΚΟΣΜΟΣ

Κοινή δήλωση Ελλάδας και ακόμη 4 χωρών: Το Ισραήλ να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση για τη Γάζα – «Δεν έχουμε άλλη επιλογή», επιμένει ο Νετανιάχου

kopilasia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κωπηλασία: Θρίαμβος με 4 μετάλλια για τα ελληνικά «κουπιά» στο παγκόσμιο της Λιθουανίας

palaistini diadilosi (2)
ΕΛΛΑΔΑ

Όλη η Ελλάδα μια κραυγή για την Παλαιστίνη: Σε εξέλιξη οι κινητοποιήσεις σε 110 τουριστικούς προορισμούς (Photos)

kiriakos-mitsotakis-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για παράδοση οδικού άξονα Βόνιτσας – Λευκάδας: «Ένα ακόμα έργο ολοκληρώθηκε»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST PAPPA SITE 09.08
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα Παππά («Ηλέκτρα»): «Δυστυχία να έχεις παιδιά, ποτέ δεν τα μισείς ό,τι κακό κι αν σου έκαναν»

lena-samara-1
ΕΛΛΑΔΑ

Οικογένεια Σαμαρά: Δωρεές σε ιδρύματα αντί στεφάνων ζητά η οικογένεια Σαμαρά - «Αυτό θα ήθελε η Λένα μας»

zouganeli-astypalaia-3345
LIFESTYLE

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Η ποιητική ανάρτηση της από τη Χίο - «Θέλω να ζήσω ενωμένη και ολόκληρη»

xalkidiki-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία για την τουριστική μείωση στη Χαλκιδική: Πτώση που αγγίζει το 10% - Λιγότεροι Έλληνες, μικρότερα έσοδα

salah_mohamed_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σαλάχ εναντίον UEFA: «Πείτε μας πως πέθανε ο Αλ-Ομπέιντ»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 10.08.2025 18:05
GENNHMATAS
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο «Γεννηματάς»: Ασανσέρ έπεσε από τον τρίτο όροφο στο κενό – Εργαζόμενη σώθηκε τελευταίας στιγμή

netaniaxou 9987- new
ΚΟΣΜΟΣ

Κοινή δήλωση Ελλάδας και ακόμη 4 χωρών: Το Ισραήλ να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση για τη Γάζα – «Δεν έχουμε άλλη επιλογή», επιμένει ο Νετανιάχου

kopilasia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κωπηλασία: Θρίαμβος με 4 μετάλλια για τα ελληνικά «κουπιά» στο παγκόσμιο της Λιθουανίας

1 / 3