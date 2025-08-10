Κοινό μέτωπο ΗΠΑ – Ισραήλ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Γάζα

Σφοδρή αντιπαράθεση στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Γάζα την Κυριακή (10/8), με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να εμφανίζονται σε κοινή γραμμή.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στον απόηχο της δήλωσης πέντε χωρών, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, που καταδίκασαν την απόφαση του Μπενιαμίν Νετανιάχου να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ο αναπληρωτής πρέσβης του Ισραήλ, Τζόναθαν Μίλερ, επανέλαβε ότι το Τελ Αβίβ «δεν θα ελέγξει τη Γάζα» αλλά θα την «απελευθερώσει από τη Χαμάς», θέτοντας το ερώτημα: «Πώς μπορεί κανείς να το αγνοεί και να μιλά για παλαιστινιακό κράτος;».

Οι ΗΠΑ υπερασπίστηκαν το Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας ψευδείς τις κατηγορίες για γενοκτονία και υπογραμμίζοντας το δικαίωμά του να διασφαλίσει την ασφάλειά του.

Η πρέσβης Ντόροθι Σία κατηγόρησε τη συνεδρίαση ότι «υπονομεύει» τις προσπάθειες απελευθέρωσης ομήρων και τερματισμού του πολέμου, ενώ ξεκαθάρισε πως η Ουάσινγκτον επικεντρώνεται σε τρία σημεία: ανθρωπιστική βοήθεια, απελευθέρωση ομήρων και ειρήνη.

Από την άλλη πλευρά, ο Παλαιστίνιος εκπρόσωπος Ριγιάντ Μανσούρ ζήτησε «πλήρη αποχώρηση» του Ισραήλ και ανάληψη της διοίκησης από την Παλαιστινιακή Αρχή, με παράδοση των όπλων από τη Χαμάς.

Η Ρωσία χαρακτήρισε το ισραηλινό σχέδιο «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και κατηγόρησε το Τελ Αβίβ για «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Από την πλευρά της, η Κίνα έκανε λόγο για «επικίνδυνη κλιμάκωση» και «συλλογική τιμωρία» του παλαιστινιακού πληθυσμού, ζητώντας να ανοίξουν όλα τα περάσματα για την είσοδο βοήθειας.

Τέλος, ΟΗΕ και ανθρωπιστικοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν για «καταστροφή αδιανόητου μεγέθους» και λιμό στη Γάζα, με την κατάσταση να χαρακτηρίζεται πλέον «πέρα για πέρα φρικτή».

Διαβάστε επίσης:

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ «τράνταξε» την Τουρκία, κατέρρευσε κτίριο στην Μπαλίσεκιρ – Αισθητός σε Χίο και Μυτιλήνη

Κοινή δήλωση Ελλάδας και ακόμη 4 χωρών: Το Ισραήλ να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση για τη Γάζα – «Δεν έχουμε άλλη επιλογή», επιμένει ο Νετανιάχου

Κάλλας για πόλεμο στην Ουκρανία: «Η όποια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας πρέπει να συμπεριλαμβάνει και την Ευρωπαϊκή Ένωση»