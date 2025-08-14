Δένδιας: Στην Τήνο για τον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου  

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας θα μεταβεί, αύριο, Παρασκευή 15 Αυγούστου, στην Τήνο.
Εκεί θα εκπροσωπήσει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και στις τελετές για την 85η επέτειο του τορπιλισμού του καταδρομικού «Έλλη».
