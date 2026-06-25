search
ΠΕΜΠΤΗ 25.06.2026 18:29
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.06.2026 17:27

Ο Νεϊμάρ έβαλε τα κλάματα στα αποδυτήρια μετά τη συγκινητική επιστροφή του στην ομάδα της Βραζιλίας

25.06.2026 17:27
Neymar

Ο Νεϊμάρ της Βραζιλίας είπε ότι πήγε στα αποδυτήρια και ξέσπασε σε κλάματα μόνος του μετά την επιστροφή του στην ομάδα μετά από ένα κενό 981 ημερών, μπαίνοντας στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο ημίχρονο κατά τη διάρκεια της νίκης με 3-0 επί της Σκωτίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Τετάρτης στο Μαϊάμι.

Ο 34χρονος αγωνίστηκε τελευταία φορά με τη Βραζιλία το 2023. Υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο τον Οκτώβριο του ίδιου έτους και έκτοτε δυσκολεύεται να διατηρήσει τη φόρμα του. Αρχικά ήταν αμφίβολη η συμμετοχή του στην αποστολή της Βραζιλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Στη συνέχεια, υπέστη έναν τραυματισμό στη γάμπα τον περασμένο μήνα που τον απέκλεισε από τους δύο πρώτους αγώνες της Βραζιλίας στο τουρνουά. Αλλά τελικά έκανε την διεθνή του επιστροφή εναντίον της Σκωτίας, με τους οπαδούς να φωνάζουν το όνομά του.

«Πήγα στα αποδυτήρια, ολομόναχος, και έχυσα μερικά δάκρυα», δήλωσε ο Νεϊμάρ στους δημοσιογράφους αφού η Βραζιλία τερμάτισε στην κορυφή του Γ’ Ομίλου.

«Είναι μια τεράστια ανακούφιση να ξαναζώ όλα αυτά. Είναι μια στιγμή ευγνωμοσύνης. Ευχαριστώ τον Θεό που μπόρεσα να το ξαναζήσω αυτό».

Ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών της Βραζιλίας με 79 γκολ, ο Νεϊμάρ έχει πλέον συμμετάσχει σε τέσσερα Παγκόσμια Κύπελλα, με οκτώ γκολ και τέσσερις ασίστ σε τουρνουά από το 2014.

«Είχα λείψει για πολύ καιρό, οπότε τώρα είναι μια διαφορετική ομάδα, το βλέπω με φρέσκια ματιά», είπε. «Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που μπόρεσα να επιστρέψω και να παίξω σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο και να υπερασπιστώ την εθνική ομάδα της Βραζιλίας μετά από τόσα χρόνια».

Η Βραζιλία θα παίξει με τη δεύτερη του ΣΤ’ ομίλου στον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος στο Χιούστον τη Δευτέρα.

Διαβάστε επίσης:

Από τα Καλύβια στο Κρίκελλο: Το Βασιλικό Ετάπ των Αγράφων η πιο ξεχωριστή εμπειρία του Bike Odyssey

Γαλλία: Θύμα του καύσωνα και ο ποδοσφαιριστής, Kenzo Kies – Πνίγηκε προσπαθώντας να δροσιστεί σε ποτάμι

Πανόραμα Μουντιάλ 2026: Αποτελέσματα και βαθμολογίες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
LAGOKEFALOS NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Η κυβέρνηση επικηρύσσει τον λαγοκέφαλο: 5,33 ευρώ το κιλό για το ψάρι «απειλή»

tileorasi_diafimiseis_3010_1460-820_new
MEDIA

Μουντιάλ μυθοπλασίας στην τηλεθέαση της Τετάρτης (24/6)

esperino mitilini 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Ο Ηπειρώτης που, 46 χρόνια μετά, κατάφερε να τελειώσει το εσπερινό σχολείο στη Μυτιλήνη και θα είναι φοιτητής

peiraios_0406_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα συλλογική σύμβαση στην Τράπεζα Πειραιώς – Κατώτατος μισθός στα 1.700 και αυξήσεις σε όλους ως 305 ευρώ

venezuela
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι μετά τους σεισμούς – Βιβλική καταστροφή, αγωνιώδεις έρευνες διάσωσης και ανάσυρση νεκρών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xrimata
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Τράπεζα της Ελλάδος κηρύσσει πόλεμο στα μετρητά για να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή

mitsotakis- tsipras- saoulidis- tzakri – new
ΚΑΛΧΑΣ

Το στοίχημα Μητσοτάκη και η άνοδος Τσίπρα, στο ΠΑΣΟΚ η… Κατεχάκη, οι γαλάζιοι του Αγρινίου, τα μυστικά της Θεσσαλονίκης και η μεταγραφή της Τζάκρη 

cakemilo_nutela
CUCINA POVERA

Κέικ μήλου με νουτέλα

fei-skorda-new
MEDIA

Τέλος η Φαίη Σκορδά από το MEGA - Οι λόγοι του «διαζυγίου»

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Συνελήφθη και ομολόγησε ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 25.06.2026 18:29
LAGOKEFALOS NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Η κυβέρνηση επικηρύσσει τον λαγοκέφαλο: 5,33 ευρώ το κιλό για το ψάρι «απειλή»

tileorasi_diafimiseis_3010_1460-820_new
MEDIA

Μουντιάλ μυθοπλασίας στην τηλεθέαση της Τετάρτης (24/6)

esperino mitilini 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Ο Ηπειρώτης που, 46 χρόνια μετά, κατάφερε να τελειώσει το εσπερινό σχολείο στη Μυτιλήνη και θα είναι φοιτητής

1 / 3