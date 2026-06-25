Ο Νεϊμάρ έβαλε τα κλάματα στα αποδυτήρια μετά τη συγκινητική επιστροφή του στην ομάδα της Βραζιλίας

Ο Νεϊμάρ της Βραζιλίας είπε ότι πήγε στα αποδυτήρια και ξέσπασε σε κλάματα μόνος του μετά την επιστροφή του στην ομάδα μετά από ένα κενό 981 ημερών, μπαίνοντας στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο ημίχρονο κατά τη διάρκεια της νίκης με 3-0 επί της Σκωτίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Τετάρτης στο Μαϊάμι.

Ο 34χρονος αγωνίστηκε τελευταία φορά με τη Βραζιλία το 2023. Υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο τον Οκτώβριο του ίδιου έτους και έκτοτε δυσκολεύεται να διατηρήσει τη φόρμα του. Αρχικά ήταν αμφίβολη η συμμετοχή του στην αποστολή της Βραζιλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Στη συνέχεια, υπέστη έναν τραυματισμό στη γάμπα τον περασμένο μήνα που τον απέκλεισε από τους δύο πρώτους αγώνες της Βραζιλίας στο τουρνουά. Αλλά τελικά έκανε την διεθνή του επιστροφή εναντίον της Σκωτίας, με τους οπαδούς να φωνάζουν το όνομά του.

A torcida delirando com o Neymar entrando em campo. Não tem jeito não, ele é o maior dessa geração. pic.twitter.com/bo06TzO3Fs — Poc Mágica (@itolindoo) June 24, 2026

«Πήγα στα αποδυτήρια, ολομόναχος, και έχυσα μερικά δάκρυα», δήλωσε ο Νεϊμάρ στους δημοσιογράφους αφού η Βραζιλία τερμάτισε στην κορυφή του Γ’ Ομίλου.

«Είναι μια τεράστια ανακούφιση να ξαναζώ όλα αυτά. Είναι μια στιγμή ευγνωμοσύνης. Ευχαριστώ τον Θεό που μπόρεσα να το ξαναζήσω αυτό».

Ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών της Βραζιλίας με 79 γκολ, ο Νεϊμάρ έχει πλέον συμμετάσχει σε τέσσερα Παγκόσμια Κύπελλα, με οκτώ γκολ και τέσσερις ασίστ σε τουρνουά από το 2014.

«Είχα λείψει για πολύ καιρό, οπότε τώρα είναι μια διαφορετική ομάδα, το βλέπω με φρέσκια ματιά», είπε. «Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που μπόρεσα να επιστρέψω και να παίξω σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο και να υπερασπιστώ την εθνική ομάδα της Βραζιλίας μετά από τόσα χρόνια».

Η Βραζιλία θα παίξει με τη δεύτερη του ΣΤ’ ομίλου στον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος στο Χιούστον τη Δευτέρα.

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