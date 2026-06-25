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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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25.06.2026 00:13

Πανόραμα Μουντιάλ 2026: Αποτελέσματα και βαθμολογίες

25.06.2026 00:13
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A Όμιλος

1η αγωνιστική
Μεξικό – Νότια Αφρική 2-0
Νότια Κορέα – Τσεχία 2-1
2η αγωνιστική
Τσεχία – Νότια Αφρική 1-1
Μεξικό – Νότια Κορέα 1-0
3η αγωνιστική
Τσεχία – Μεξικό
Νότια Αφρική – Νότια Κορέα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Μεξικό 6 (3-0) ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΤΩΝ «32»
  2. Νότια Κορέα 3 (2-2)
  3. Τσεχία 1 (2-3)
  4. Νότια Αφρική 1 (1-3)

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B όμιλος

1η αγωνιστική
Καναδάς – Βοσνία 1-1
Κατάρ – Ελβετία 1-1
2η αγωνιστική
Ελβετία – Βοσνία 4-1
Καναδάς – Κατάρ 6-0
3η αγωνιστική
Ελβετία – Καναδάς 2-1
Βοσνία – Κατάρ 3-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Ελβετία 7 (7-3)
  2. Καναδάς 4 (8-3)
  3. Βοσνία 1 (5-6)
  4. Κατάρ 1 (2-10)

C όμιλος

1η αγωνιστική
Βραζιλία – Μαρόκο 1-1
Αϊτή – Σκωτία 0-1
2η αγωνιστική
Σκωτία – Μαρόκο 0-1
Βραζιλία – Αϊτή 3-0
3η αγωνιστική
Σκωτία – Βραζιλία
Μαρόκο – Αϊτή

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Βραζιλία 4 (4-1)
  2. Μαρόκο 4 (2-1)
  3. Σκωτία 3 (1-1)
  4. Αϊτή 0 (0-4)

D όμιλος

1η αγωνιστική
ΗΠΑ – Παραγουάη 4-1
Αυστραλία – Τουρκία 2-0
2η αγωνιστική
ΗΠΑ – Αυστραλία 2-0
Τουρκία – Παραγουάη 0-1
3η αγωνιστική
Τουρκία – ΗΠΑ
Παραγουάη – Αυστραλία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. ΗΠΑ 6 (6-1) – ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΤΩΝ «32»
  2. Αυστραλία 3 (2-2)
  3. Τουρκία 0 (0-3)
  4. Παραγουάη 3 (2-4)

E όμιλος

1η αγωνιστική
Γερμανία- Κουρασάο 7-1
Ακτή Ελεφαντοστού – Εκουαδόρ 1-0
2η αγωνιστική
Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού 2-1
Εκουαδόρ -Κουρασάο 0-0
3η αγωνιστική
Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού
Εκουαδόρ – Γερμανία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Γερμανία 6 (9-2) – ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΤΩΝ «32»
  2. Ακτή Ελεφαντοστού 3 (2-2)
  3. Εκουαδόρ 1 (0-1)
  4. Κουρασάο 1 (1-7)

F όμιλος

1η αγωνιστική
Ολλανδία – Ιαπωνία 2-2
Σουηδία -Τυνησία 5-1
2η αγωνιστική
Ολλανδία -Σουηδία 5-1
Τυνησία – Ιαπωνία 0-4
3η αγωνιστική
Ιαπωνία – Σουηδία
Τυνησία – Ολλανδία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Ολλανδία 4 (7-3)
  2. Ιαπωνία 4 (6-2)
  3. Σουηδία 3 (6-6)
  4. Τυνησία 0 (1-9)

G όμιλος

1η αγωνιστική
Βέλγιο -Αίγυπτος 1-1
Ιράν – Νέα Ζηλανδία 2-2
2η αγωνιστική
Βέλγιο – Ιράν 0-0
Νέα Ζηλανδία – Αίγυπτος 1-3
3η αγωνιστική
Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο
Αίγυπτος – Ιράν

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Αίγυπτος 4 (4-2)
  2. Ιράν 2 (2-2)
  3. Βέλγιο 2 (1-1)
  4. Νέα Ζηλανδία 1 (3-5)

H όμιλος

1η αγωνιστική
Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι 0-0
Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη 1-1
2η αγωνιστική
Ισπανία – Σαουδική Αραβία 4-0
Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήρι 2-2
3η αγωνιστική
Πράσινο Ακρωτήρι – Σαουδική Αραβία
Ουρουγουάη – Ισπανία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Ισπανία 4 (4-0)
  2. Ουρουγουάη 2 (3-3)
  3. Πράσινο Ακρωτήρι 2 (2-2)
  4. Σαουδική Αραβία 1 (1-5)

I όμιλος

1η αγωνιστική
Γαλλία – Σενεγάλη 3-1
Ιράκ – Νορβηγία 1-4
2η αγωνιστική
Γαλλία – Ιράκ 3-0
Νορβηγία – Σενεγάλη 3-2
3η αγωνιστική
Νορβηγία – Γαλλία
Σενεγάλη – Ιράκ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Γαλλία 6 (6-1)
  2. Νορβηγία 6 (7-3)
  3. Σενεγάλη 0 (3-6)
  4. Ιράκ 0 (1-7)

J όμιλος

1η αγωνιστική
Αργεντινή – Αλγερία 3-0
Αυστρία – Ιορδανία 3-1
2η αγωνιστική
Αργεντινή – Αυστρία 2-0
Ιορδανία – Αλγερία 1-2
3η αγωνιστική
Αλγερία – Αυστρία
Ιορδανία – Αργεντινή

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Αργεντινή 6 (5-0)
  2. Αυστρία 3 (3-3)
  3. Αλγερία 3 (2-4)
  4. Ιορδανία 0 (1-5)

K όμιλος

1η αγωνιστική
Πορτογαλία – Κονγκό 1-1
Ουζμπεκιστάν – Κολομβία 1-3
2η αγωνιστική
Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν 5-0
Κολομβία – Κονγκό 1-0
3η αγωνιστική
Κολομβία – Πορτογαλία
Κονγκό – Ουζμπεκιστάν

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Κολομβία 6 (4-1)
  2. Πορτογαλία 4 (6-1)
  3. Κονγκό 1 (1-2)
  4. Ουζμπεκιστάν 0 (1-8)

L όμιλος

1η αγωνιστική
Αγγλία – Κροατία 4-2
Γκάνα – Παναμάς 1-0
2η αγωνιστική
Αγγλία – Γκάνα 0-0
Παναμάς – Κροατία 0-1
3η αγωνιστική
Παναμάς – Αγγλία
Κροατία – Γκάνα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Αγγλία 4 (4-2)
  2. Γκάνα 4 (1-0)
  3. Κροατία 3 (3-4)
  4. Παναμάς 0 (0-2)

Φάση των 32
73: 2Α-2Β
74: 1C-2F
75: 1E-3ABCDF
76: 1F-2C
77: 2E-2I
78: 1I-3CDFGH
79: 1A-3CEFHI
80: 1L-3EHIJK
81: 1G-3AEHIJ
82: 1D-3BEFIJ
83: 1H-2J
84: 2K-2L
85: 1B-3EFGIJ
86: 2D-2G
87: 1J-2H
88: 1K-3DEIJL

Φάση των 16
89: Νικητές 73-75
90: Νικητές 74-77
91: Νικητές 76-78
92: Νικητές 79-80
93: Νικητές 83-84
94: Νικητές 81-82
95: Νικητές 86-88
96: Νικητές 85-87

Φάση των 8
97: Νικητές 89-90
98: Νικητές 93-94
99: Νικητές 91-92
100: Νικητές 95-96

Ημιτελικά
Νικητές 97-98
Νικητές 99-100

Μικρός τελικός
Μεγάλος τελικός

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