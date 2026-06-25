Από τα Καλύβια στο Κρίκελλο: Το Βασιλικό Ετάπ των Αγράφων η πιο ξεχωριστή εμπειρία του Bike Odyssey

Το Bike Odyssey 2026 έφτασε σε ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα της φετινής διοργάνωσης, με την ολοκλήρωση του 4ου αγωνιστικού σταδίου, του περίφημου «Βασιλικού Ετάπ», μιας διαδρομής που δοκίμασε τις αντοχές των αθλητών αλλά ταυτόχρονα τους αντάμειψε με εικόνες που δύσκολα περιγράφονται με λόγια.

Με αφετηρία τα Καλύβια Καρδίτσας και τερματισμό (χθες Τετάρτη) το ιστορικό Κρίκελλο Ευρυτανίας, οι συμμετέχοντες διέσχισαν την καρδιά των Αγράφων μέσα από απαιτητικές αναβάσεις, τεχνικά μονοπάτια, πυκνά ελατοδάση και απομονωμένα ορεινά περάσματα. Η διαδρομή πέρασε από το Ανθηρό, το Καροπλέσι και το Σαραντάπορο, αποκαλύπτοντας στους αθλητές το αυθεντικό πρόσωπο της ελληνικής ορεινής φύσης.

Το χθεσινό ετάπ θεωρείται διαχρονικά ένα από τα δυσκολότερα του Bike Odyssey και για ακόμη μία χρονιά επιβεβαίωσε τη φήμη του. Οι συνεχείς εναλλαγές τερέν, οι μεγάλες υψομετρικές διαφορές και οι τεχνικές απαιτήσεις της διαδρομής έφεραν πολλούς αθλητές στα όριά τους. Ωστόσο, η ομορφιά του τοπίου λειτούργησε ως η μεγαλύτερη πηγή δύναμης, δίνοντας σε όλους το κίνητρο να συνεχίσουν μέχρι τον τερματισμό.

Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση του Νοτιοαφρικανού αθλητή Ian Yoell, ο οποίος περιέγραψε το σημερινό Stage ως την πιο μαγική εμπειρία που έχει ζήσει μέχρι σήμερα σε αγώνα ορεινής ποδηλασίας. «Το τοπίο ήταν πραγματικά μοναδικό. Ήταν η πιο μαγική διαδρομή που έχω κάνει. Σε κάποια στιγμή συναντήσαμε έναν ντόπιο που μοίραζε κεράσια σε όλους τους αθλητές που περνούσαν. Αυτή η στιγμή ήταν η πιο δυνατή μέχρι στιγμής και θα την κρατώ δυνατά στην καρδιά μου», ανέφερε μετά τον τερματισμό του.

Η υποδοχή στο Κρίκελλο Ευρυτανίας ήταν ιδιαίτερα θερμή, με κατοίκους και επισκέπτες να αγκαλιάζουν για ακόμη μία φορά τη διοργάνωση. Η κεντρική πλατεία του χωριού μετατράπηκε σε σημείο συνάντησης αθλητών, συνοδών, εθελοντών και φίλων της ποδηλασίας, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γιορτής στην ολοκλήρωση μιας απαιτητικής αγωνιστικής ημέρας.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε και η τελετή απονομών των πρωτοπόρων του αγώνα του 4ου Stage. Τις απονομές πραγματοποίησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κρικέλλου κ. Δημήτρης Κοντός, τους οποίους η Οργανωτική Επιτροπή ευχαριστεί θερμά για την παρουσία και τη διαχρονική στήριξή τους.

Το Bike Odyssey παραμένει στο Κρίκελλο και για τη σημερινή αγωνιστική ημέρα, καθώς για το 5ο Stage διεξάγεται, μια γρήγορη και θεαματική κυκλική διαδρομή μέσα στα δάση της Ευρυτανίας. Στη συνέχεια, οι αθλητές θα συνεχίσουν το ταξίδι τους προς τον Αθανάσιο Διάκο Φωκίδας, καθώς ο αγώνας μπαίνει πλέον στην τελική του ευθεία.

Με αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, το Bike Odyssey συνεχίζει να αναδεικνύει διεθνώς τα ελληνικά βουνά και τις τοπικές κοινωνίες, αποδεικνύοντας ότι ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο προβολής και ανάπτυξης της ελληνικής περιφέρειας.

Ο μεγάλος τερματισμός του αγώνα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Ιουνίου στο Κρυονέρι Ναυπακτίας.

Το Bike Odyssey 2026 (21–28 Ιουνίου) γίνεται υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (Ε.Ο.Π.), του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Με τη συμβολή των χορηγών και υποστηρικτών των: Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος, Fisiocrem, Frezyderm, Nature Valley, Dole, Oakley, Exalco, Alfa Woods, Νέα Οδός, Karcher, Centro Kitchen, The Medical Project, Hyperloq, Patsis Glass, Justhost.gr, Tzortzopoulos Bike and Accesories και Quality.