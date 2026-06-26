Μουντιάλ 2026: Θρυλικό Εκουαδόρ, πρωτιά για Γερμανία, Ολλανδία και ΗΠΑ – Στους «32» και Αυστραλία, Ακτή Ελεφαντοστού, Ιαπωνία, Σουηδία (videos)

Πλούσια σε γκολ ήταν η τρίτη αγωνιστική σε 4ο, 5ο και 6ο Ομίλο, στην οποία ξεχώρισε η ανατροπή «πρόκρισης» του Εκουαδόρ κόντρα στη Γερμανία.

Αναλυτικά, από τον 4ο όμιλο την πρόκριση πήραν ΗΠΑ και Αυστραλία, από τον 5ο Γερμανία, Ακτή Ελεφαντοστού και Εκουαδόρ, ενώ από τον 6ο Όμιλο Ολλανδία, Ιαπωνία και Σουηδία.

Αντίθετα, τα αποτελέσματα των υπόλοιπων ομίλων για να δει αν θα βρίσκεται στη φάση των «32» πρέπει να περιμένει η Παραγουάη που τερμάτισε τρίτη στον 4ο Όμιλο.

Τουρκία, Κουρασάο και Τυνησία ξεκινούν το ταξίδι της επιστροφής…

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4ο Όμιλος: Πρωτιά με ήττα για ΗΠΑ, «Χ» πρόκρισης για Αυστραλία

Με ψηλά το κεφάλι αποχαιρέτησε το Μουντιάλ 2026 η Τουρκία, η οποία με buzzer-beater του Αϊχάν στο 98′ λύγισε με 3-2 τις ΗΠΑ που τερμάτισαν στην πρώτη θέση του 4ου ομίλου.

Η ομάδα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο μπήκε δυνατά στο ματς και ευτύχησε να προηγηθεί μόλις στο 3ο λεπτό με τον Τράστι.

Οι Τούρκοι δεν επηρεάστηκαν και ισοφάρισαν τέσσερα λεπτά αργότερα με πλασέ του Γκιουλέρ.

Μάλιστα η ομάδα του Μοντέλα έφερε τούμπα το ματς με τον Κοκτσού να σκοράρει έπειτα από γύρισμα από τα αριστερά.

Το δεύτερο μέρος όμως έφερε και δεύτερο γκολ για τις ΗΠΑ, με τον Μπερχάλτερ να σκοράρει με ένα δυνατό δεξί σουτ.

Η τελευταία λέξη ανήκε στην Τουρκία, που πήρε τελικά τη νίκη με τον Αϊχάν να σκοράρει από κοντά.

Οι Αμερικανοί θα παίξουν στη φάση των 32 απέναντι στη Βοσνία. Από την άλλη μεριά η Τουρκία τερμάτισε τέταρτη και αποκλείστηκε.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, Αυστραλία και η Παραγουάη έμειναν στο 0-0 στην Καλιφόρνια, με τα «καγκουρό» να παίρνουν το εισιτήριο για τους 32 με τη δεύτερη θέση στον 4ο όμιλο του Μουντιάλ 2026 και τους Λατινοαμερικάνους να περιμένουν να μάθουν την κατάταξη των καλύτερων τρίτων για το αν θα βρεθούν στα νοκ-άουτ.

Τα καγκουρό θα βρουν απέναντί τους στη φάση των 32 τον δεύτερο του 7ου ομίλου (Αίγυπτος, Ιράν, Βέλγιο, Νέα Ζηλανδία).

5ος όμιλος: «Μπαμ» το Εκουαδόρ, νίκησε 2-1 τη Γερμανία – Στα νοκ άουτ και η Ακτή Ελεφαντοστού

Με μία καταπληκτική εμφάνιση, ο Ισημερινός νίκησε τη Γερμανία 2-1 στο Νιου Τζέρσεϊ και προκρίθηκε στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η «Λα Τρικολόρ» ήθελε μόνο νίκη και τα κατάφερε, ενώ οι Γερμανοί κράτησαν την πρώτη θέση του 5ου ομίλου με 6 βαθμούς, με καλύτερη διαφορά τερμάτων από τη δεύτερη, Ακτή Ελεφαντοστού.

Μόλις στο 2ο λεπτό ο Λιρόι Σανέ άνοιξε το σκορ άφηνοντας… υποσχέσεις για μια εύκολη βραδιά για τους Γερμανούς. Όμως οι παίκτες του Σεμπάστιαν Μπεκασέσε ήταν αποφασισμένοι να εξαντλήσουν κάθε πιθανότητα πρόκρισης. Ισοφάρισαν άμεσα (9΄) με έξοχο στους του Ανγκούλο από πάσα του Βίτε και κυριάρχησαν σε όλο το πρώτο ημίχρονο, περιορίζοντας σε παθητικό ρόλο τη «Μάνσαφτ».

Ο Ισημερινός πάλεψε για την έκπληξη, έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Πλάτα στο 74΄ και στο 78΄ ο ίδιος παίκτης εκμεταλλεύτηκε άλλη μία αδράνεια του Νόιερ και έγραψε το 2-1. Έτσι, ο Ισημερινός ο οποίος στο προηγούμενο ματς δεν κατάφερε να νικήσει το Κουρασάο, επιβλήθηκε 100% δίκαια της Γερμανίας και έφτασε τους 4 βαθμούς, που ουσιαστικά του εξασφαλίζουν θέση στην επόμενη φάση, ως ένας από τους 8 καλύτερους τρίτους.

Στη φάση των «32», η Γερμανία θα αγωνιστεί με τον τρίτο κάποιου ομίλου, μόλις διαμορφωθεί η οκτάδα των τρίτων καλύτερων χωρών και στους 12 ομίλους και το Εκουαδόρ περιμένει τον αντίπαλό του.

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον σέντερ φορ της Βιγιαρεάλ, Νικολά Πεπέ, η Ακτή Ελεφαντοστού επικράτησε με 2-0 του Κουρασάο στη Φιλαντέλφεια και με 6 βαθμούς στον 5ο όμιλο πήρε την 2η θέση (πρώτη η Γερμανία) και το «εισιτήριο» για τα νοκ άουτ του Μουντιάλ.

Στην φάση των «32» η ομάδα του Εμέρς θα έχει σαφώς πολύ πιο δύσκολη αποστολή, καθώς θα κληθεί ν’ αντιμετωπίσει την πρώτη του 9ου γκρουπ, δηλαδή είτε τη Γαλλία, είτε τη Νορβηγία.

Το Κουρασάο αποχωρεί από τη διοργάνωση με ένα βαθμό σε τρεις αγώνες, στην παρθενική του συμμετοχή στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη.

Η Ακτή πήρε πολύ γρήγορα το προβάδισμα. Μετά την ασίστ του Ντιομαντέ, ο Πεπέ άνοιξε το σκορ στο 7′ και ταυτόχρονα τον δρόμο προς τους «32» του Μουντιάλ.

Στο 64ο λεπτό, ο Νικολά Πεπέ «χτύπησε» για δεύτερη φορά, μετά από πάσα του Σανγκαρέ και με ιδανικό τελείωμα «έγραψε» το 2-0, δίνοντας επί της ουσίας διαδικαστικό χαρακτήρα στο υπόλοιπο της αναμέτρησης.

6ο Όμιλο: Πρωτιά για Ολλανδία, στους «32» χέρι-χέρι Ιαπωνία και Σουηδία

Η Ολλανδία επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της στον 6ο όμιλο του Μουντιάλ, επικρατώντας 3-1 της Τυνησίας στο Κάνσας Σίτι και εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση με 7 βαθμούς. Την ίδια ώρα, στο Ντάλας, Ιαπωνία και Σουηδία αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 και πήραν αμφότερες την πρόκριση στους «32», με τους Ασιάτες να τερματίζουν δεύτεροι και τους Σκανδιναβούς τρίτους.

Στην επόμενη φάση η Ολλανδία θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο, η Ιαπωνία τη Βραζιλία, ενώ η Σουηδία περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της.

Με εμφατικό τρόπο εξασφάλισε την πρώτη θέση του 6ου ομίλου η Ολλανδία, επικρατώντας της Τυνησίας με 3-1 στο Κάνσας Σίτι, σε ένα ματς που κρίθηκε ουσιαστικά από το πρώτο δεκάλεπτο.

Οι «οράνιε» μπήκαν εκρηκτικά και μέσα σε επτά λεπτά πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων, αρχικά με αυτογκόλ του Ελιές Σκίρι στο 3ο λεπτό και στη συνέχεια με εύστοχο τελείωμα του Μπρόμπεϊ στο 7’.

Η Ολλανδία διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα στο πρώτο ημίχρονο, έχοντας την κατοχή και δημιουργώντας συνεχώς ευκαιρίες. Η Τυνησία, που είχε ήδη αποκλειστεί μετά τις βαριές ήττες από Σουηδία και Ιαπωνία, αντέδρασε στο 54’, όταν ο Χαμζά Μαστούρι με κεφαλιά μείωσε σε 2-1, δίνοντας προσωρινά ενδιαφέρον στο παιχνίδι.

Ωστόσο, η ομάδα του Ρόναλντ Κούμαν απάντησε άμεσα, με τον Γιαν Πόλ φαν Χέκε να διαμορφώνει το τελικό 3-1 στο 62’ μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ρέιντερς, «κλειδώνοντας» τη νίκη.

Χέρι-χέρι στους «32» του Μουντιάλ προκρίθηκαν Ιαπωνία και Σουηδία, μετά την αποψινή μεταξύ τους ισοπαλία με σκορ 1-1 στο Ντάλας, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του 6ου ομίλου του Μουντιάλ 2026.

Η ομάδα του Μοριγιάσου Χατζίμε με μία νίκη και δύο ισοπαλίες τερμάτισε στην 2η θέση του γκρουπ και στα νοκ άουτ, ενώ η τρίτη του ομίλου, Σουηδία, προκρίθηκε με 4 βαθμούς.

Μετά από ένα πρώτο 45λεπτο χωρίς φάσεις, το δεύτερο μέρος ήταν εντελώς διαφορετικό από κάθε άποψη. Η Ιαπωνία κατάφερε στο 56′ να μπει μπροστά στο σκορ με το ιδανικό τελείωμα του Μαέντα μετά την καταπληκτική πάσα του Ουέντα στον κενό χώρο.

Οι πανηγυρισμοί για τους Ασιάτες κράτησαν μόλις 6 λεπτά, καθώς η Σουηδία έφτασε στην ισοφάριση στο 62′ με το φοβερό σουτ του Ελάνγκα έξω από την περιοχή, ενώ στο 65′ ο Ίσακ νικήθηκε από τον Σουζούκι στο τετ-α-τετ που είχαν.

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