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26.06.2026 13:19

Μπίλι, η γάτα… μέντιουμ που «προέβλεψε» σωστά τους νικητές του Μουντιάλ σε 21 αγώνες (Video)

26.06.2026 13:19
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Το Μουντιάλ έχει προπονητές, αναλυτές, στατιστικά, αλγόριθμους και ατελείωτες προβλέψεις. Έχει, όμως, και τον Μπίλι: έναν χαριτωμένο γάτο από την Ιρλανδία που έγινε viral επειδή φέρεται να… προβλέπει τους νικητές των αγώνων.

Ο Billy Heartnose, όπως είναι το πλήρες όνομά του, είναι ένας ενός έτους γάτος που ζει στο Newry της κομητείας Down, με τους ιδιοκτήτες του, Linka Lin και Mark Kelly. Το παρατσούκλι του το πήρε από το χαρακτηριστικό σημάδι σε σχήμα καρδιάς στη μύτη του.

Η διαδικασία των «προβλέψεων» είναι απλή και άκρως χαριτωμένη: μπροστά στον Μπίλι τοποθετούνται οι σημαίες των δύο ομάδων που αγωνίζονται και εκείνος διαλέγει τη νικήτρια ακουμπώντας τη σημαία με το πόδι του.

Σύμφωνα με τα πρώτα διεθνή δημοσιεύματα, ο Μπίλι είχε προβλέψει σωστά τους νικητές και των 19 αγώνων του Μουντιάλ που δεν έληξαν ισόπαλοι. Νεότερα δημοσιεύματα, πάντως, ανεβάζουν τον απολογισμό του σε 21 σωστές προβλέψεις σε 22 τέτοια παιχνίδια, καθώς στο μεταξύ ήρθε και η πρώτη του αστοχία.

Η πρώτη λάθος πρόβλεψη φέρεται να ήρθε στο ματς Νότια Κορέα – Νότια Αφρική, όπου ο Μπίλι είχε επιλέξει τη Νότια Κορέα, αλλά η Νότια Αφρική πήρε τη νίκη με 1-0.

Μέχρι τότε, ο μικρός «μάντης» είχε καταφέρει να κερδίσει τους φίλους του ποδοσφαίρου, με τα βίντεό του να κυκλοφορούν στο Instagram, στον λογαριασμό @billy_heartnose.

Φυσικά, όσο κι αν τον αντιμετωπίζουν σαν τετράποδο… Νοστράδαμο του Μουντιάλ, ο Μπίλι παραμένει γάτα. Σε μία από τις προσπάθειες για πρόβλεψη, μάλιστα, φέρεται να έχασε τη συγκέντρωσή του επειδή μέσα στο σπίτι πετούσε μια μύγα.

Μερικές από τις σωστές προβλέψεις του Μπίλι

Μεξικό – Νότια Αφρική
Νικητής: Μεξικό

Νότια Κορέα – Τσεχία
Νικητής: Νότια Κορέα

ΗΠΑ – Παραγουάη
Νικητής: ΗΠΑ

Σκωτία – Αϊτή
Νικητής: Σκωτία

Σουηδία – Τυνησία
Νικητής: Σουηδία

Αγγλία – Κροατία
Νικητής: Αγγλία

ΗΠΑ – Αυστραλία
Νικητής: ΗΠΑ

Γαλλία – Σενεγάλη
Νικητής: Γαλλία

Νορβηγία – Ιράκ
Νικητής: Νορβηγία

Κολομβία – Ουζμπεκιστάν
Νικητής: Κολομβία

Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού
Νικητής: Γερμανία

Ιαπωνία – Τυνησία
Νικητής: Ιαπωνία

Αργεντινή – Αυστρία
Νικητής: Αργεντινή

Αν ο Μπίλι συνεχίσει έτσι, δεν αποκλείεται να χρειαστεί κάτι παραπάνω από λιχουδιές: ίσως μια μόνιμη θέση σε πάνελ αθλητικής εκπομπής.

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