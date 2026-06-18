Βίκυ Παγιατάκη: Η απρόσμενη αποκάλυψη για την Αλίκη Βουγιουκλάκη – «Αν το είχα πουλήσει τότε, θα είχα βγάλει πολλά λεφτά» (Video)

Μια αποκάλυψη για τον δεύτερο γάμο της Αλίκης Βουγιουκλάκη έκανε η Βίκυ Παγιατάκη στον αέρα του «Buongiorno», με την αστρολόγο να επισημαίνει ότι είχε βρεθεί στην εκκλησία όπου η αείμνηστη εθνική σταρ είχε παντρευτεί με τον Γιώργο Ηλιάδη.

Ο ξάδερφος της γνωστής αστρολόγου ήταν μάρτυρας στο γάμο κι έτσι και η ίδια ήταν παρούσα στο ευτυχές γεγονός.

Σημειώνεται πως ο εν λόγω γάμος έγινε το 1982, χωρίς κανείς να το αντιληφθεί, με την Αλίκη να το αποκαλύπτει δημόσια αρκετά χρόνια μετά.

«Ήμουν έξω από την εκκλησία στο δεύτερο γάμο της, με τον Γιώργο Ηλιάδη, τον Κύπριο. Ο αείμνηστος Σπύρος Παγιατάκης, ξάδερφός μου, ήταν μάρτυρας μέσα. Και μου είπε “θα πάμε εκεί, γιατί παντρεύεται η Βουγιουκλάκη, σου το λέω εσένα και δεν θα το πεις ποτέ”. Δεν το είπα ποτέ! Είναι η πρώτη φορά που το λέω! Και τόσα χρόνια ήξερα εγώ για το γάμο, ενώ αποκαλύφθηκε πάρα πολύ μετά. Δεν είχε βγει τίποτα προς τα έξω. Αν το είχα πουλήσει τότε, θα είχα βγάλει πολλά λεφτά» ανέφερε χαρακτηριστικά η Βίκυ Παγιατάκη στην πρωινή εκπομπή του Mega.

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