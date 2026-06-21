Ανησυχία για τον Ροντ Στιούαρτ: Του πήγαν οξυγόνο στο stage κατά τη διάρκεια συναυλίας

Aνησυχία στους θαυμαστές τους προκάλεσαν οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν σε συναυλία του Ροντ Στιούαρτ στη Γιούτα των ΗΠΑ. Ο 81χρονος μουσικός αισθάνθηκε αδιαθεσία και χρειάστηκε να διακόψει προσωρινά το πρόγραμμά του για να λάβει οξυγόνο επί σκηνής.

Βίντεο που δημοσίευσε το TMZ, απαθανάτισε τον θρύλο της ροκ να στηρίζεται σε μουσικά όργανα και προστατευτικά της σκηνής πριν σπεύσουν οι συνεργάτες του να του πάνε τη φιάλη οξυγόνου.

Rod Stewart Needs Oxygen Tank During Utah Concert, Video https://t.co/A2LOJG0BEN — TMZ (@TMZ) June 20, 2026

Παρά την αδιαθεσία του, ο Ροντ Στιούαρτ δεν εγκατέλειψε τη συναυλία. Ολοκλήρωσε την εμφάνιση καθισμένος σε καρέκλα, ενώ το κοινό τον αποθέωνε.

Αρκετοί εκτιμούν πως η αδιαθεσία οφείλεται στο μεγάλο υψόμετρο της περιοχής όπου πραγματοποιήθηκε η συναυλία, καθώς το West Valley City της Γιούτα, βρίσκεται σε σημαντικό υψόμετρο πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Το περιστατικό έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά την ακύρωση προγραμματισμένης συναυλίας του στο Σαν Ντιέγκο. Τότε, οι διοργανωτές είχαν αναφέρει ως αιτία προβλήματα υγείας που σχετίζονταν με ιγμορίτιδα, ενώ ο ίδιος ο Στιούαρτ αποκάλυψε αργότερα ότι διαγνώστηκε με οξεία λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού, η οποία του προκάλεσε και λαρυγγίτιδα.

Διαβάστε επίσης:

Γάμος Ντούα Λίπα – Κάλουμ Τέρνερ: Στη δημοσιότητα οι πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο τους στην Ιταλία

Συρίγος σε Γερμανού: «Να μείνεις στις επάλξεις – Το καλό πρέπει να νικήσει στην τηλεόραση» (Video)

Μαίρη Ραζή: Υποβασταζόμενη στην κηδεία του επί 42 χρόνια συζύγου της, Σωτήρη Τσόγκα



