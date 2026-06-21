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21.06.2026 10:55

Ανησυχία για τον Ροντ Στιούαρτ: Του πήγαν οξυγόνο στο stage κατά τη διάρκεια συναυλίας

21.06.2026 10:55
rod_stewart

Aνησυχία στους θαυμαστές τους προκάλεσαν οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν σε συναυλία του Ροντ Στιούαρτ στη Γιούτα των ΗΠΑ. Ο 81χρονος μουσικός αισθάνθηκε αδιαθεσία και χρειάστηκε να διακόψει προσωρινά το πρόγραμμά του για να λάβει οξυγόνο επί σκηνής.

Βίντεο που δημοσίευσε το TMZ, απαθανάτισε τον θρύλο της ροκ να στηρίζεται σε μουσικά όργανα και προστατευτικά της σκηνής πριν σπεύσουν οι συνεργάτες του να του πάνε τη φιάλη οξυγόνου.

Παρά την αδιαθεσία του, ο Ροντ Στιούαρτ δεν εγκατέλειψε τη συναυλία. Ολοκλήρωσε την εμφάνιση καθισμένος σε καρέκλα, ενώ το κοινό τον αποθέωνε.

Αρκετοί εκτιμούν πως η αδιαθεσία οφείλεται στο μεγάλο υψόμετρο της περιοχής όπου πραγματοποιήθηκε η συναυλία, καθώς το West Valley City της Γιούτα, βρίσκεται σε σημαντικό υψόμετρο πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Το περιστατικό έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά την ακύρωση προγραμματισμένης συναυλίας του στο Σαν Ντιέγκο. Τότε, οι διοργανωτές είχαν αναφέρει ως αιτία προβλήματα υγείας που σχετίζονταν με ιγμορίτιδα, ενώ ο ίδιος ο Στιούαρτ αποκάλυψε αργότερα ότι διαγνώστηκε με οξεία λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού, η οποία του προκάλεσε και λαρυγγίτιδα.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 21.06.2026 13:01
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