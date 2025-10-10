Νικόλ Κίντμαν – Κιθ Έρμπαν: Το διαζύγιο, η «ρήτρα κοκαΐνης» και το μηνιαίο εισόδημα «μαμούθ»

Αίσθηση προκάλεσε η είδηση ​​του χωρισμού της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν, έπειτα από αίτηση διαζυγίου που κατέθεσε η διάσημη ηθοποιός μετά από σχεδόν 20 χρόνια γάμου.

Έκτοτε, πολλές λεπτομέρειες γύρω από τη σχέση τους έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας μεταξύ των οποίων το συνδυασμένο μηνιαίο εισόδημα του ζευγαριού, αλλά και μια ρήτρα που υπογράφηκε πριν από τον γάμο τους, τον Ιούνιο του 2006.

Όπως αναφέρει το unilad, σύμφωνα με την εν λόγω «ρήτρα κοκαΐνης» -όπως ονομάστηκε- φαίνεται πως ο Έρμπαν, ο οποίος στο παρελθόν είχε μιλήσει για τον εθισμό του με ουσίες, αν έκοβε τα ναρκωτικά και το αλκοόλ θα λάμβανε 600.000 δολάρια από την Κίντμαν για κάθε χρόνο που θα ήταν παντρεμένοι. Σε διάστημα 19 ετών γάμου, αυτό το ποσό ανέρχεται σε λίγο πάνω από 11 εκατομμύρια δολάρια.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 600.000 δολάρια είναι πολύ περισσότερα από όσα βγάζουν οι περισσότεροι σε έναν χρόνο, η είδηση ​​αυτής της φερόμενης ρήτρας δημιούργησε ερωτήματα αναφορικά με το ύψος των αμοιβών της Κίντμαν, με την καθαρή της περιουσία να εκτιμάται στα 250 εκατομμύρια δολάρια.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το Celebrity Net Worth, η περιουσία του Έρμπαν αναφέρεται ότι είναι περίπου 75 εκατομμύρια δολάρια. Πώς, λοιπόν, αυτό αναλύεται σε μια μηνιαία πληρωμή;

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισαν το E! News και η Daily Mail, το ατομικό εισόδημα του Έρμπαν και της Κίντμαν αναλύθηκε λεπτομερώς, προκειμένου να συμφωνηθεί η επιμέλεια των παιδιών του ζευγαριού.

Αυτό τα έγγραφα ανέφεραν το κοινό τους εισόδημα στο επιβλητικό ποσό των 200.000 δολαρίων, 100.000 δολάρια καθένας.

Το υψηλό εισόδημα του Έρμπαν προέρχεται από την εργασία του ως τραγουδοποιός, μουσικός και συνθέτης, καθώς και από τα χρήματα που βγάζει από τις περιοδείες του.

Όσο για την Κίντμαν, όπως φαίνεται δεν κατέχει αδίκως τον τίτλο της πιο ακριβοπληρωμένης ηθοποιού στον κόσμο το 2024, αφού πήρε περίπου 31 εκατομμύρια δολάρια χάρη στη συμμετοχή της σε ταινίες όπως: Lioness, The Perfect Couple, Expats, Babygirl και A Family Affair.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, ούτε ο Έρμπαν ούτε η Κίντμαν θα πληρώνουν «οποιοδήποτε ποσό ή μορφή διατροφής ή συζυγικής υποστήριξης ο ένας στον άλλον».

Σημειώνεται ότι η Κίντμαν έχει ζητήσει την κηδεμονία για τις κόρες του ζευγαριού, με τους δύο γονείς να έχουν υπογράψει πως η Σάντεϊ και η Φέιθ θα περνούν 306 ημέρες το χρόνο με την Κίντμαν και 59 ημέρες με τον Έρμπαν.

