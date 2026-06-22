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22.06.2026 11:27

Πέθανε ο ηθοποιός Παύλος Κουρτίδης

22.06.2026 11:27
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Την τελευταία του πνοή έπειτα από σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζε με την υγεία του άφησε ο ηθοποιός Παύλος Κουρτίδης.

Τη θλιβερή είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας με μια ανάρτησή του στο facebook, κάνοντας λόγο για έναν σπουδαίο συνάδελφο και έναν «ακάματο εργάτη» του θεάτρου, που κατάφερε να αφήσει το δικό του αποτύπωμα τόσο στο θέατρο όσο και την τηλεόραση.

«Με απέραντη θλίψη χθες το βράδυ μάθαμε ότι απεχώρησε από την ζωή μετά από βαθιά ασθένεια ο σπουδαίος φίλος μας, ο καλλιτέχνης που δημιούργησε το θέατρο ΠΚ στον Νέο Κόσμο, έναν πολυχώρο πολιτισμού με θεατρικές παραστάσεις και παραστάσεις χορού που δεν ξεχνιούνται. Ο Παύλος Κουρτίδης δεν είναι πια εδώ κι είναι μεγάλη απώλεια για τον πολιτισμό μας. Ακάματος εργάτης του θεάτρου, πολυτάλαντος, χορογράφος, ηθοποιός και σκηνοθέτης. Τον θαύμασα άπειρες φορές επί σκηνής κι είχαμε ταυτιστεί στις ιδέες μας. Άφησε το υποκριτικό του αποτύπωμα και στην τηλεόραση στις Άγριες Μέλισσες και το Κόκκινο Ποτάμι… Θα ταφεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του.. Συλλυπητήρια στην πολύτιμη οικογένεια του. Παύλο Καλέ μου φίλε θα μας λείπεις…» έγραψε.

Ο Παύλος Κουρτίδης γεννήθηκε στο Βούπερταλ της Γερμανίας και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Τα τελευταία 20 χρόνια δίδασκε προσέγγιση ρόλου, κινησιολογία και αυτοσχεδιασμό σε ηθοποιούς και χορευτές. Είχε πάρει μέρος στην ταινία «Καποδίστριας» και στις τηλεοπτικές σειρές «Ηλέκτρα» της ΕΡΤ, «Κόκκινο Ποτάμι» του OPEN και «Άγριες Μέλισσες» στον ΑΝΤ1.

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