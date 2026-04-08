08.04.2026 08:41

Μαρίνα Καλογήρου: «Μέσα από την πίστη, ήρθα αντιμέτωπη με θαύματα» (Video)

Για μια απάτη που βίωσε σε επαγγελματικό επίπεδο μίλησε η Μαρίνα Καλογήρου επισημαίνοντας ότι ήταν κάτι που της προκάλεσε απίστευτο θυμό, καθώς ένιωσε προσβεβλημένη.

Καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», η ηθοποιός αποκάλυψε ότι επρόκειτο για μια υπόθεση από την οποία έχασε χρήματα, ωστόσο, παρά το αρχικό σοκ, επέλεξε να μην ασχοληθεί περαιτέρω.

«Πήγαν να μου κάνουν απάτη, σε μια οικονομική συμφωνία. Οπότε, βρέθηκα αντιμέτωπη με αυτό. Ήταν μια κανονική επαγγελματική συμφωνία. Θύμωσα πάρα πολύ, προσβλήθηκα πάρα πολύ και είπα “σε μένα;”. Είπα ότι θα τον εκδικηθώ και όλες αυτές τις μικρότητες. Αλλά μετά είπα να μην ασχοληθώ. Έχασα χρήματα… Μετά με πήραν όλο ενοχές, μου ζήτησαν συγγνώμη» τόνισε.

«Δυσκολεύομαι στις σχέσεις, υπάρχει πληγή και ανασφάλεια»

Στη συνέχεια, αν και η ηθοποιός αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε σχέση εδώ και κάποιο διάστημα, ωστόσο, παραδέχτηκε ότι γενικότερα, δυσκολεύεται στις σχέσεις καθώς νιώθει ότι έχει μέσα της μια πληγή, αλλά και πολλή ανασφάλεια.

«Έχω σχέση, έχω έναν σύντροφο. Δυσκολεύομαι πολύ στις σχέσεις. Μου είναι πολύ δύσκολο, δε ξέρω πώς να το κάνω αυτό. Υπάρχει πληγή. Πολλή ανασφάλεια. Δεν είμαστε στην πολύ αρχή της σχέσης. Δεν έχει τελειώσει ο έρωτας» ανέφερε, εμταξύ άλλων.

«Μέσα από την πίστη ήρθα αντιμέτωπη με θαύματα»

Τέλος, η ηθοποιός αναφέρθηκε στη βαθιά της πίστη στον Θεό, επισημαίνοντας ότι έχει βιώσει θαύματα οπότε η πίστη για εκείνη είναι, πια, ο μόνος σωστός δρόμος.

«Δεν μπορώ να μην πιστεύω γιατί έχουν συμβεί πράγματα σε μένα. Έχω κάνει πολλή προσευχή για κάτι σημαντικό και είδα να αλλάζουν πράγματα που δεν θα μπορούσαν να αλλάξουν σε καμιά πραγματική περίπτωση. Αλλά και πιο μεγάλα γεγονότα που είδα με τα μάτια μου και [άκουσα με τα αυτιά μου. Βέβαια, δεν υπάρχουν μικρά και μεγάλα θαύματα, η παρουσία είναι παρουσία. Μετέχω στη Θεία Κοινωνία πολύ συχνά και πλέον, αυτό που μου δίνεται πλέον το ακολουθώ» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

