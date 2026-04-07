Μαρία Κωνσταντάρου: Είμαι παρ’ ολίγον βιασθείσα, με έριξε στο πάτωμα και πάλεψα

Μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση έκανε η ηθοποιός Μαρία Κωνσταντάρου, αποκαλύπτοντας πως στο παρελθόν βρέθηκε αντιμέτωπη με περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης.

Η Μαρία Κωνσταντάρου μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», και αναφέρθηκε τόσο στη διαδρομή της στον χώρο της υποκριτικής, όσο και σε σημαντικούς ανθρώπους που σημάδεψαν την καριέρα της.

Αναφερόμενη στο ζήτημα της ηλικίας στον χώρο της τέχνης, η Μαρία Κωνσταντάρου τόνισε: «Δεν δυσκολεύομαι να παίρνω ρόλους λόγω ηλικίας, το αντίθετο. Ο ηθοποιός δεν έχει ηλικία, οι περισσότεροι ηθοποιοί λένε “να πεθάνω πάνω στη σκηνή”, ας πούμε».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός κλήθηκε να τοποθετηθεί για το κίνημα metoo, με την ίδια να περιγράφει μια τραυματική εμπειρία που είχε βιώσει στο παρελθόν: «Είμαι παρ’ ολίγον βιασθείσα. Πολύ άγαρμπη κατάσταση… Μέχρι που με έριξε κάτω στο πάτωμα και πάλεψα».

«Η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν για πολύ σοβαρότερα πράγματα»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η ηθοποιός έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στη σχέση της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, με την οποία συνεργάστηκε κατά τη διάρκεια της λεγόμενης «χρυσής εποχής» του ελληνικού κινηματογράφου.

Όπως εξήγησε, η εικόνα που είχε το κοινό για τη μεγάλη σταρ δεν ανταποκρινόταν πλήρως στην πραγματικότητα: «Ήταν υπέροχη η συνεργασία μου με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η Αλίκη δεν ήταν αυτή που ξέρει ο κόσμος, πώς να στο πω, παρίστανε την Barbie. Ήταν για πολύ σοβαρότερα πράγματα. Αλλά ο κόσμος ήθελε να βλέπει την Αλίκη έτσι. Όταν ανέβασε ένα έργο στο Ρεξ με μουσική Χατζιδάκι, το “Καίσαρας και Κλεοπάτρα” νομίζω, δεν πήγε καλά. Μετά σου λέει “δεν θέλετε να με βλέπετε έτσι; Θα με βλέπετε όπως θέλετε”».

Ακόμη, η Μαρία Κωνσταντάρου μίλησε και για τη στάση που, κατά τη γνώμη της, κρατούν οι νεότεροι ηθοποιοί απέναντι στη μάθηση και την εξέλιξη. «Εκείνο που μου κάνει εντύπωση, είναι ότι τα νέα παιδιά δεν ενδιαφέρονται να μάθουνε, είναι όλοι ξερόλες. Κάναμε ένα γύρισμα, ήταν μία κοπέλα, κόρη πολύ γνωστού ηθοποιού. Της λέω λοιπόν “χρυσό μου, έλα στο σπίτι μου να κάνουμε δυο – τρία μαθήματα να σε βοηθήσω. Για να πας καλύτερα”. Δεν ήρθε ποτέ», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, αναφέρθηκε και σε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες δουλειές της στη μεταγλώττιση, τον ρόλο της Στρουμφίτας στη δημοφιλή σειρά κινουμένων σχεδίων. Περιγράφοντας τη διαδικασία, υπογράμμισε: «Στη Στρουμφίτα δεν άλλαξα καθόλου τη φωνή μου. Απλώς έβαλα στη Στρουμφίτα σαν στοιχείο, να είναι μονίμως με μία απορία. Και αυτό την έκανε αθώα. Έχε υπόψη σου ότι αυτά τα Στρουμφάκια που έκανε η ΕΡΤ ήταν πολύ καλή δουλειά. Αρκεί να σου πω ότι κάναμε πέντε ώρες πρόβα, για να γράψουμε 20 λεπτά».

