search
ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 20:06
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Μαρία Κωνσταντάρου: Είμαι παρ’ ολίγον βιασθείσα, με έριξε στο πάτωμα και πάλεψα

Μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση έκανε η ηθοποιός Μαρία Κωνσταντάρου, αποκαλύπτοντας πως στο παρελθόν βρέθηκε αντιμέτωπη με περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης.

Η Μαρία Κωνσταντάρου μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», και αναφέρθηκε τόσο στη διαδρομή της στον χώρο της υποκριτικής, όσο και σε σημαντικούς ανθρώπους που σημάδεψαν την καριέρα της.

Αναφερόμενη στο ζήτημα της ηλικίας στον χώρο της τέχνης, η Μαρία Κωνσταντάρου τόνισε: «Δεν δυσκολεύομαι να παίρνω ρόλους λόγω ηλικίας, το αντίθετο. Ο ηθοποιός δεν έχει ηλικία, οι περισσότεροι ηθοποιοί λένε “να πεθάνω πάνω στη σκηνή”, ας πούμε».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός κλήθηκε να τοποθετηθεί για το κίνημα metoo, με την ίδια να περιγράφει μια τραυματική εμπειρία που είχε βιώσει στο παρελθόν: «Είμαι παρ’ ολίγον βιασθείσα. Πολύ άγαρμπη κατάσταση… Μέχρι που με έριξε κάτω στο πάτωμα και πάλεψα».

«Η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν για πολύ σοβαρότερα πράγματα»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η ηθοποιός έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στη σχέση της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, με την οποία συνεργάστηκε κατά τη διάρκεια της λεγόμενης «χρυσής εποχής» του ελληνικού κινηματογράφου.

Όπως εξήγησε, η εικόνα που είχε το κοινό για τη μεγάλη σταρ δεν ανταποκρινόταν πλήρως στην πραγματικότητα: «Ήταν υπέροχη η συνεργασία μου με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η Αλίκη δεν ήταν αυτή που ξέρει ο κόσμος, πώς να στο πω, παρίστανε την Barbie. Ήταν για πολύ σοβαρότερα πράγματα. Αλλά ο κόσμος ήθελε να βλέπει την Αλίκη έτσι. Όταν ανέβασε ένα έργο στο Ρεξ με μουσική Χατζιδάκι, το “Καίσαρας και Κλεοπάτρα” νομίζω, δεν πήγε καλά. Μετά σου λέει “δεν θέλετε να με βλέπετε έτσι; Θα με βλέπετε όπως θέλετε”».

Ακόμη, η Μαρία Κωνσταντάρου μίλησε και για τη στάση που, κατά τη γνώμη της, κρατούν οι νεότεροι ηθοποιοί απέναντι στη μάθηση και την εξέλιξη. «Εκείνο που μου κάνει εντύπωση, είναι ότι τα νέα παιδιά δεν ενδιαφέρονται να μάθουνε, είναι όλοι ξερόλες. Κάναμε ένα γύρισμα, ήταν μία κοπέλα, κόρη πολύ γνωστού ηθοποιού. Της λέω λοιπόν “χρυσό μου, έλα στο σπίτι μου να κάνουμε δυο – τρία μαθήματα να σε βοηθήσω. Για να πας καλύτερα”. Δεν ήρθε ποτέ», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, αναφέρθηκε και σε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες δουλειές της στη μεταγλώττιση, τον ρόλο της Στρουμφίτας στη δημοφιλή σειρά κινουμένων σχεδίων. Περιγράφοντας τη διαδικασία, υπογράμμισε: «Στη Στρουμφίτα δεν άλλαξα καθόλου τη φωνή μου. Απλώς έβαλα στη Στρουμφίτα σαν στοιχείο, να είναι μονίμως με μία απορία. Και αυτό την έκανε αθώα. Έχε υπόψη σου ότι αυτά τα Στρουμφάκια που έκανε η ΕΡΤ ήταν πολύ καλή δουλειά. Αρκεί να σου πω ότι κάναμε πέντε ώρες πρόβα, για να γράψουμε 20 λεπτά».

Διαβάστε επίσης:

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
MEDIA

ΣΚΑΪ: Αφιέρωμα του «Prime Time» στον σύγχρονο γυναικείο μοναχισμό

ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμαριά: Σοκάρουν συνομιλίες οπαδών του Άρη μετά τη δολοφονία του Κλεομένη – «Έσφαξε Τούρκο, μια χαρά»

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλο: Επική ανατροπή από το -7 και νίκη για την εθνική

ΚΟΣΜΟΣ

Η «Γκουέρνικα» του Πικάσο «μήλον της έριδος» μεταξύ Βάσκων, περιφέρειας της Μαδρίτης και κυβέρνησης Σάντσεθ

ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στην Εύβοια: Εντοπίστηκε σορός σε παραλία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCASTS

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ' αυτόν τον πόλεμο»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Ξεριζώστε τις πικροδάφνες, είναι τοξικές

ΚΟΣΜΟΣ

Το «Koru» του Τζεφ Μπέζος, το πλωτό παλάτι των 500 εκατ. που δεν χωρά στα λιμάνια

ΚΟΣΜΟΣ

Εκρήξεις στο νησί Χαργκ, βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Λίβανο - Φρουροί της Επανάστασης: «Θα σας στερήσουμε το πετρέλαιο για χρόνια» - Όλες οι εξελίξεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3