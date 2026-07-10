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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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10.07.2026 14:40

Το ΠΑΣΟΚ ζητά την παραίτηση της Ζαχαράκη για το περιστατικό με τις Πανελλήνιες εξετάσεις σε ΕΠΑΛ

10.07.2026 14:40
pasok_trikoupi

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Την παραίτηση της Σοφίας Ζαχαράκη ζήτησε το ΠΑΣΟΚ για το περιστατικό που συνέβη σε ΕΠΑΛ όπου υποψήφιοι σε δύο διαφορετικές ημέρες, εξετάστηκαν στα ίδια μαθήματα.

Αν και το υπουργείο έχει ανακοινώσει ήδη ότι έχει διαταχθεί ΕΔΕ για να αποδοθούν ευθύνες, στην Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι υπάρχει πολιτική ευθύνη.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Το γεγονός: Σε εξεταστικό Κέντρο, κατά την εξέταση του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας, υποψήφιοι των ΕΠΑΛ διαγωνίστηκαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις με τα ίδια θέματα στα οποία είχαν εξεταστεί, την προηγούμενη ημέρα, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ.

Το περιστατικό που παραβιάζει το αδιάβλητο των πανελλαδικών εξετάσεων αποκρύπτεται -επί 38 ημέρες-από την Υπουργό Παιδείας κ. Ζαχαράκη.

Πέραν της προσπάθειας συγκάλυψης, επελέγη η εξωφρενική «λύση» να βαθμολογηθούν με άριστα 100 τα γραπτά των συγκεκριμένων μαθητών στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας.

Η συγκεκριμένη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων ελήφθη προφανώς με γνώση και σύμφωνη γνώμη της πολιτικής ηγεσίας – όπως άλλωστε εμμέσως αλλά σαφώς υπονόησε και ο υφυπουργός Παιδείας στη σημερινή απάντηση του στη Βουλή.

Δυστυχώς, στο ζύγι της πολιτικής διευθέτησης του θέματος, δεν βάρυνε τελικά για την κυβέρνηση ούτε η διασφάλιση του κύρους, της διαφάνειας και του αδιάβλητου μιας διαδικασίας, ούτε ο σεβασμός στην αγωνία χιλιάδων παιδιών και των οικογενειών τους.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου παιδείας δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από μια Ε.Δ.Ε. που διετάχθη άρον – άρον μετά τη δημοσιοποίηση και την πολιτική ανάδειξη του περιστατικού, για να αποφύγει την ανάληψη της προφανούς, αυταπόδεικτης και σοβαρής πολιτικής ευθύνης της.

Η κ. Ζαχαράκη δεν μπορεί να παραμείνει στη θέση της Υπουργού της Παιδείας. Η παραίτηση της είναι μονόδρομος».

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