Λαμάρ Όντομ για τη συμβολή της Κλόε Καρντάσιαν όταν νοσηλεύτηκε από υπερβολική δόση: «Ο Θεός με βοήθησε περισσότερο»

Μια… σπόντα επιφύλαξε για την πρώην σύζυγό του Κλόε Καρντάσιαν και για τη στάση της μετά την υπερβολική δόση το 2015 ο Λαμάρ Όντομ, υποστηρίζοντας ότι ο Θεός τον βοήθησε περισσότερο.



Ο πρώην σύζυγος της τηλεπερσόνας έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Today with Jenna & Sheinelle» με αφορμή το ντοκιμαντέρ «Untold: The Death & Life of Lamar Odom», το οποίο έκανε πρεμιέρα στις 31 Μαρτίου και καταγράφει τη στιγμή που πήρε υπερβολική δόση σε οίκο ανοχής στη Νεβάδα, καθώς και τους τέσσερις μήνες νοσηλείας του, κατά τους οποίους έπρεπε να μάθει εκ νέου να περπατά και να μιλά.





Όταν ο Όντομ ρωτήθηκε εάν θεωρεί ότι η Καρντάσιαν του έσωσε τη ζωή, απάντησε: «Σε κάποιον βαθμό», προσθέτοντας: «Ο Θεός έσωσε τη ζωή μου. Ο Κύριός μου έσωσε τη ζωή μου, ειλικρινά».



Οι παρουσιάστριες στη συνέχεια επισήμαναν ότι η Κλόε Καρντάσιαν στάθηκε στο πλευρό του, παρά το γεγονός ότι είχε ήδη καταθέσει αίτηση διαζυγίου, κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής του από έξι καρδιακές προσβολές και 12 εγκεφαλικά επεισόδια, ενώ βρισκόταν σε κώμα για τρεις ημέρες. «Ναι, με φρόντισε», ανέφερε ο Όντομ. «Αλλά ο Θεός με φρόντισε περισσότερο. Αυτό από το οποίο επέστρεψα είναι σαν ιατρικό θαύμα», συμπλήρωσε.

Στο ντοκιμαντέρ, η Καρντάσιαν υποστήριξε ότι όταν έφτασε στο νοσοκομείο στη Νεβάδα, ο πατέρας του Όντομ, Τζο Όντομ, είχε ήδη δώσει οδηγίες στους γιατρούς να διακόψουν τη μηχανική υποστήριξη. «Μην τον βάλετε σε μηχανική υποστήριξη. Κλείστε τα μηχανήματα», φέρεται να είπε, σύμφωνα με τη δική της αφήγηση.

Ο Όντομ, ωστόσο, στην ίδια συνέντευξη, αμφισβήτησε αυτή την εκδοχή. «Ξέρετε, εκείνη την περίοδο ήμουν αναίσθητος και κοιμόμουν», δήλωσε.

«Αν γνωρίζετε τον Τζο Όντομ, δεν νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα έβγαινε ποτέ από το στόμα του. Ήταν ο μεγαλύτερος θαυμαστής μου. Δεν ξέρω πού έγινε η παρερμηνεία».

