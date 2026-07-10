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10.07.2026 09:48

Νάξος: Στην κορυφή της λίστας του MSN για τα ευρωπαϊκά νησιά το 2026

10.07.2026 09:48
naxos

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Στην κορυφή νέας διεθνούς κατάταξης με τα 18 πιο εντυπωσιακά ευρωπαϊκά νησιά που αξίζει να εξερευνήσει κανείς το 2026 βρίσκεται η Νάξος.

Η Νάξος κατέκτησε την πρώτη θέση σε νέο αφιέρωμα του διεθνούς ειδησεογραφικού και ταξιδιωτικού ιστοτόπου MSN.com, με τίτλο «Τα 18 πιο εντυπωσιακά ευρωπαϊκά νησιά για να εξερευνήσετε το 2026».

Η λίστα περιλαμβάνει νησιά από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, την Κροατία, τη Μάλτα, τη Δανία, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι προορισμοί επιλέχθηκαν για το φυσικό τους περιβάλλον, την πολιτιστική τους ταυτότητα και την ποιότητα της ταξιδιωτικής εμπειρίας που προσφέρουν.

Τι ξεχώρισε το MSN στη Νάξο

Το δημοσίευμα παρουσιάζει τη Νάξο ως το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων και ως έναν προορισμό που συνδυάζει:

  • Εντυπωσιακά φυσικά τοπία
  • Αυθεντική ελληνική φιλοξενία
  • Πλούσια ιστορία και πολιτισμό
  • Μεγάλες αμμώδεις παραλίες με γαλαζοπράσινα νερά
  • Παραδοσιακά ορεινά χωριά
  • Ποιοτική γαστρονομία με τοπικά προϊόντα

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Πορτάρα, το εμβληματικό μνημείο που δεσπόζει στην είσοδο του λιμανιού, αλλά και στις παραδοσιακές συνταγές και στα προϊόντα του νησιού.

Αυθεντικές διακοπές στις Κυκλάδες

Σύμφωνα με το MSN, η Νάξος προσφέρει μια πιο αυθεντική και χαλαρή εκδοχή των Κυκλάδων.

Η φυσική ομορφιά συνδυάζεται με υπαίθριες δραστηριότητες, πολιτιστικές εμπειρίες και υπηρεσίες φιλοξενίας υψηλού επιπέδου, καθιστώντας το νησί μία από τις ιδανικές επιλογές για ταξίδια το 2026.

Η νέα διάκριση επιβεβαιώνει τη διαρκώς ενισχυόμενη θέση της Νάξου στον διεθνή τουριστικό χάρτη.

«Προορισμός με ολοκληρωμένο χαρακτήρα»

Ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Βαγγέλης Κατσαράς, υπογράμμισε ότι η Νάξος δεν ξεχωρίζει μόνο για τις παραλίες της, αλλά και για τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της.

Όπως ανέφερε, ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει τη γαστρονομική παράδοση, τους γραφικούς οικισμούς, το ορεινό τοπίο, τα σημαντικά μνημεία, τις υπαίθριες δραστηριότητες και τις εξαιρετικές συνθήκες για θαλάσσια αθλήματα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η διεθνής προβολή μέσα από καταξιωμένα μέσα ενημέρωσης ενισχύει την εξωστρέφεια του προορισμού και την προσπάθεια ανάδειξης της Νάξου ως ποιοτικού προορισμού τόσο κατά την υψηλή όσο και κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.07.2026 12:01
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