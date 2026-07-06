Η Σύρος αναδεικνύεται για ακόμη μία φορά σε κορυφαίο πολιτιστικό προορισμό των Κυκλάδων, μέσα από αφιερώματα του διεθνούς ταξιδιωτικού μέσου EnVols, που τη χαρακτηρίζει «πολιτιστική και πνευματική πρωτεύουσα των Κυκλάδων».

Η Σύρος στις κορυφαίες προτάσεις για ταξίδια στις Κυκλάδες

Το EnVols, το διεθνές ταξιδιωτικό περιοδικό της Air France με σημαντική απήχηση στο ευρωπαϊκό και διεθνές ταξιδιωτικό κοινό, προβάλλει τη Σύρο ως έναν προορισμό που ξεχωρίζει για την ιστορία, την αρχιτεκτονική, την καλλιτεχνική κληρονομιά και την αυθεντική εμπειρία που προσφέρει στους επισκέπτες.

Στο αφιέρωμα με τίτλο «Τα ομορφότερα νησιά των Κυκλάδων που αξίζει να επισκεφθείτε στην Ελλάδα», η Σύρος περιλαμβάνεται ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς του κυκλαδίτικου συμπλέγματος.

Παράλληλα, στο δεύτερο αφιέρωμα, «Κυκλάδες: Πέντε νησιά που αξίζει να ανακαλύψετε», παρουσιάζεται ως μία από τις πιο αυθεντικές επιλογές για όσους θέλουν να γνωρίσουν μια διαφορετική πλευρά του Αιγαίου το 2026.

Ερμούπολη: Ιστορία, αρχιτεκτονική και πολιτισμός

Τα δημοσιεύματα σημειώνουν ότι, αν και η Σύρος «δεν αποτελεί έναν από τους πιο συνηθισμένους σταθμούς της τουριστικής διαδρομής», διαθέτει ένα μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα στις Κυκλάδες.

Το EnVols την περιγράφει ως «ένα πολιτιστικό κεφάλαιο του ελληνικού τουρισμού», επισημαίνοντας ότι «στους δρόμους της Ερμούπολης κρύβονται πραγματικοί θησαυροί».

Στο επίκεντρο των αφιερωμάτων βρίσκονται:

η Πλατεία Μιαούλη,

τα εμβληματικά νεοκλασικά κτίρια,

οι κομψές στοές,

το ιστορικό Θέατρο Απόλλων,

το εύρος των πολιτιστικών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην εύκολη πρόσβαση της Σύρου από την Αθήνα, τόσο αεροπορικώς όσο και ακτοπλοϊκώς.

Δήμος Σύρου-Ερμούπολης: Στρατηγική επιλογή η ποιοτική προβολή

Η νέα διεθνής αναγνώριση εντάσσεται στο πλαίσιο της προβολής του νησιού από τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης.

«Η ανάδειξη της Σύρου από έγκριτα διεθνή μέσα ενημέρωσης επιβεβαιώνει ότι ο πολιτιστικός χαρακτήρας του νησιού αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα στοιχεία της ταυτότητάς του. Η ιστορία, η αρχιτεκτονική, οι τέχνες και η ζωντανή πολιτιστική δραστηριότητα συνθέτουν μια εμπειρία που διαφοροποιεί τη Σύρο και την καθιστά έναν προορισμό με ξεχωριστή προσωπικότητα στις Κυκλάδες», δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, Γιάννης Βουτσίνος.

Όπως πρόσθεσε, για τον Δήμο η διαρκής και ποιοτική προβολή του τόπου αποτελεί στρατηγική επιλογή και βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας και της ανταγωνιστικότητάς του.

Μεγάλη ανταπόκριση για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης

Την ίδια ώρα, μεγάλη ήταν η ανταπόκριση στην επετειακή εκδήλωση για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης, της ιστορικής πρωτεύουσας των Κυκλάδων και ενός από τα σημαντικότερα αστικά και πολιτιστικά κέντρα της νεότερης Ελλάδας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στον ίδιο χώρο όπου πριν από 200 χρόνια είχε τελεστεί η ιστορική ονοματοδοσία της πόλης.

Η διοργάνωση έγινε από τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

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