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10.07.2026 09:36

Νίνο: «Όπου κι αν πάω, μου ζητούν να βγούμε φωτογραφίες – Δεν θυμάμαι πώς ήταν η ζωή μου πριν τη δημοσιότητα» (Video)

10.07.2026 09:36
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Την ευγνωμοσύνη του για την αγάπη και τη στήριξη που λαμβάνει από τον κόσμο εξέφρασε ο Νίνο, επισημαίνοντας ότι όπου κι αν βρεθεί, του ζητούν να φωτογραφηθούν μαζί του.

Τόνισε, δε, πως έχει περάσει περισσότερο από τη μισή ζωή του στα φώτα της δημοσιότητας, με αποτέλεσμα να μην θυμάται καν πώς ήταν η καθημερινότητά του πριν γίνει γνωστός.

Σε βίντεο που δημοσίευεσε στα social media, τόνισε ότι η θερμή ανταπόκριση του κοινού σε κάθε του εμφάνιση είναι κάτι που δεν θεωρεί δεδομένο, ωστόσο, απολαμβάνει την αγάπη και το ενδιαφέρον που δέχεται.

«Περισσότερο από τη μισή μου ζωή την περνάω μέσα στα φώτα της δημοσιότητας. Ταξιδεύω, πάω στο αεροδρόμιο, περνάω τα διόδια, πάω στο περίπτερο, όπου κι αν πάω μου ζητάνε να βγούμε φωτογραφίες. Είναι πάρα πολύ ωραίο να σε αγαπάει ο κόσμος. Πάνω από τη μισή μου ζωή την έχω περάσει έτσι. Δεν θυμάμαι πώς ήταν πριν. Είμαι πολύ ευλογημένος γι’ αυτό και ευγνώμων. Έτσι μου ήρθε να πω αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας αγαπώ όλους» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.07.2026 12:03
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