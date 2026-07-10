Συνελήφθη στον Λαγκαδά 60χρονος που έκανε παράνομα χειρουργεία σε ζώα

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Στη σύλληψη ενός 60χρονου προχώρησαν οι Αρχές στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, καθώς φέρεται να πραγματοποιούσε παράνομα χειρουργικές επεμβάσεις σε ζώα μέσα στο σπίτι του, χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια.

Κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του, εντοπίστηκαν ιατρικά εργαλεία, καθώς και τραπέζι χειρουργείου, τα οποία φέρονται να χρησιμοποιούνταν για τις επεμβάσεις στα ζώα.

Ο εξοπλισμός κατασχέθηκε από τις Αρχές, ενώ ο 60χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για την υπόθεση.

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