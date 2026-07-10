Θρίλερ με βρέφος 10 μηνών: Σφήνωσε τροφή στο λαιμό του κι έγινε αεροδιακομιδή από τη Ρόδο στην Αθήνα

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Λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Πέμπτης μεταφέρθηκε στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Ρόδου βρέφος μόλις 10 μηνών, στο λαιμό του οποίου σφηνώθηκε τροφή.

Σε κρίσιμη κατάσταση

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος έφτασε στο νοσοκομείο σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση. Οι εφημερεύοντες γιατροί κινητοποιήθηκαν άμεσα και, ύστερα από μεγάλη προσπάθεια, κατάφεραν να αφαιρέσουν το κομμάτι τροφής που είχε σφηνωθεί στον λαιμό του.

Παρά τις άμεσες ενέργειες του ιατρικού προσωπικού, η κατάσταση του παιδιού παρέμεινε ιδιαίτερα επιβαρυμένη.

Επείγουσα αεροδιακομιδή στην Αθήνα

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, κινητοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ και οργανώθηκε η επείγουσα αεροδιακομιδή του βρέφους σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση.

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